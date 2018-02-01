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ОРЗ: симптомы и лечение

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Народные средства для лечения простуды
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Погода балует жителей Абхазии солнцем, но не спасает от роста заболеваний острыми респираторными инфекциями. Как протекает заболевание и какими народными средствами помочь организму предотвратить заражение.

О профилактике и симптомах ОРЗ — в инфографике Sputnik Казахстан.




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