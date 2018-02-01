ОРЗ: симптомы и лечение

Ситуацию с получением главным редактором "Страны.Ua" Игорем Гужвой политического убежища в Австрии комментирует Захар Виноградов, известный журналист, который вместе с Игорем много лет работал на Украине; оба состояли в киевском Клубе главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии и вместе выезжали в рабочие командировки.

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