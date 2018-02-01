ОРЗ: симптомы и лечение

О профилактике и симптомах ОРЗ — в инфографике Sputnik Казахстан.
Погода балует жителей Абхазии солнцем, но не спасает от роста заболеваний острыми респираторными инфекциями. Как протекает заболевание и какими народными средствами помочь организму предотвратить заражение.
О профилактике и симптомах ОРЗ — в инфографике Sputnik Казахстан.
Систематическое распитие алкоголя со временем ведет к психической зависимости от спиртного, а это уже заболевание.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Как получить "пенсионный" или "зарплатный" кредит по банковской карте "Апра" и что для этого нужно, читайте в инфографике информационного агентства Sputnik Абхазия на примере Сбербанка республики.
Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами.
Коллегия начальников отделов Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации состоялась в Сухуме 1 февраля.
Правительственная делегация Абхазии приняла участие в мероприятиях, посвященных празднованию 50-летия Дня Независимости Науру.
Ситуацию с получением главным редактором "Страны.Ua" Игорем Гужвой политического убежища в Австрии комментирует Захар Виноградов, известный журналист, который вместе с Игорем много лет работал на Украине; оба состояли в киевском Клубе главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии и вместе выезжали в рабочие командировки.
О том, какие душевные расстройства распространены в Южной Осетии и что мешает оказанию полноценной психиатрической помощи в материале Sputnik.
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана недоволен работой радиостанций – какие, помимо культуры речи, проблемы радийщиков?
Зачем российскому бизнесмену Геннадию Тимченко, попавшему в так называемый "Кремлевский список", приписывают армянское гражданство?
Бывшему главе Комитета национальной безопасности Казахстана Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор – Sputnik выяснил за что.
Аномальные морозы, обрушившиеся на Кыргызстан в январе, стали причиной десятков смертей – Sputnik узнал количество жертв.
Директор компании, занимающейся оптово-розничной торговлей морепродуктами в Беларуси, задержан – Следственный комитет озвучил подозрения.
Один из членов олимпийской делегации Латвии исключен из списка отправляющихся на игры в Пхенчхан за "крепкие" выражения.
Правительство Литвы утвердило итоговые документы о демаркации государственной границы с Россией.
Минсельхоз Молдовы просит упростить выдачу разрешения на выращивание конопли – Sputnik узнал, что собираются делать с урожаем.
При мэрии столицы Таджикистана создана комиссия по контролю за реализацией закона "О государственном языке" – за чем будут следить блюстители языка?
После отставки Рустама Иноятова Служба национальной безопасности Узбекистана может быть разделена на несколько структур — эксперт предположил, на какие.
Эстонский городок Кейла может лишиться единственной оставшейся русской школы – Sputnik узнал, не идет ли речь о намеренной ликвидации русского образования?
О том, какие душевные расстройства распространены в Южной Осетии и что мешает оказанию полноценной психиатрической помощи в материале Sputnik.
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана недоволен работой радиостанций – какие, помимо культуры речи, проблемы радийщиков?
Зачем российскому бизнесмену Геннадию Тимченко, попавшему в так называемый "Кремлевский список", приписывают армянское гражданство?