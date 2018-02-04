Всемирное антидопинговое агентство

Началось расследование системы управления Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), в связи с чем МОК прекратил выплаты в адрес федерации, заявил глава МОК Томас Бах.

Трагедия в небе над Сирией ставит новые вопросы в этой гражданской войне: откуда у террористов ПЗРК, и против кого они их будут использовать, рассуждает Геворг Мирзаян.