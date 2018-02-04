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Всемирное антидопинговое агентство

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Структура и задачи Всемирного антидопингового агентства

Структура, задачи и функции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Чем занимается организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, — в инофграфике Р-Спорт.

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