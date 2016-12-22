– Даур Вадимович, какова ваша общая оценка нынешнего этапа российско-абхазских отношений?

– Отношения между нашими странами строятся на прочной базе подписанных договоров и соглашений. Работают соответствующие комиссии по различным направлениям деятельности. Происходит активный процесс взаимодействия между нашими внешнеполитическими ведомствами.

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В начале ноября этого года состоялась встреча возглавляемой мной делегации МИД Абхазии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой обсуждался весь спектр двусторонних абхазо-российских отношений.

Текущие вопросы взаимоотношений Абхазии и России обсуждаются, в частности, в рамках механизма внешнеполитической координации. Недавно в Москве состоялась очередная встреча делегации внешнеполитического ведомства Абхазии со своими коллегами из МИД России, на которой обговаривались актуальные темы абхазо-российского взаимодействия.

Могу с уверенностью отметить, что отношения между нашими странами имеют положительную динамику и поэтапно развиваются по всем наиболее значимым направлениям сотрудничества.

– Каковы основные интересы Республики Абхазия в диалоге с Российской Федерацией на данном этапе развития двусторонних отношений?

– Мы заинтересованы в поэтапной реализации положений Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного президентами Абхазии и России в ноябре 2014 года. Этот договор определяет наиболее значимые направления развития наших отношений.

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В части, касающейся внешней политики, договор предусматривает оказание Российской Федерацией поддержки в укреплении международных позиций Республики Абхазия, в установлении и расширении международных контактов, а также по другим направлениям. Нами было выдвинуто предложение создать рабочую группу с целью практической реализации положений 4-й статьи Договора, в которой затрагиваются вопросы скоординированной внешней политики. И мы видим, какую роль играет Россия в этом направлении. Не сомневаемся, что эта поддержка будет оказываться и в наступающем 2017 году.

Договором также определена такая важнейшая область наших отношений, как оборона и безопасность. Это прописано в одной из статей Договора. В ее развитие подписано Соглашение об Объединенной группировке войск Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации, которое регламентирует порядок организации и функционирования совместной группировки войск Вооруженных Сил Абхазии и России. Недавно это соглашение было ратифицировано Государственной Думой и Советом Федерации, а затем подписано президентом России Владимиром Путиным.

Большое значение мы придаем развитию контактов с зарубежной абхазской диаспорой, с которой абхазов связывают тесные родственные и этнокультурные узы.

Важным направлением для нас остается укрепление связей с государствами, признавшими суверенитет Республики Абхазия, а также установление новых международных контактов. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку наших российских коллег.

Немаловажное значение имеет для нас расширение торгово-экономических связей с субъектами Российской Федерации. У нас уже налажены тесные контакты с рядом субъектов: Карачаево-Черкессией, Адыгеей, Республикой Татарстан, Удмуртией и другими. Не сомневаемся, что эти контакты будут только расширяться.

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– Какие, на ваш взгляд, основные интересы у Российской Федерации в диалоге с Сухумом? На что делается акцент в разработке дорожной карты дальнейшего взаимодействия?

– В первую очередь отмечу, что развитие взаимоотношений с Республикой Абхазия остается в числе приоритетов внешней политики России. Это направление, в частности, закреплено в новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной президентом России Владимиром Путиным 30 ноября 2016 года.

В целом, стратегические интересы Российской Федерации в Республике Абхазия отражены в упомянутом Договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве.

Подчеркну, что эти приоритеты представляют взаимный интерес, как для России, так и для Абхазии. Речь идет о скоординированной внешней политике, обороне и безопасности.

Помимо этих ключевых направлений абхазо-российского стратегического партнерства, также ведется работа и по ряду отдельных областей двустороннего взаимодействия.

– В любых двусторонних отношениях есть "парадные" подъезды — формальная сторона и практическая повестка. Очевидно, что к сегодняшнему дню с российской стороны накопилось определенное количество вопросов к Абхазии, затяжное решение которых ведет к торможению развития стратегического партнерства между нашими странами. К таким вопросам, в частности, относятся вопросы безопасности инвестиций, совместной борьбы с криминалом и так далее. Только ли внутриполитический кризис в Абхазии затормаживает эти процессы, или есть какие-то другие причины "провисания" в решении важных вопросов двусторонних отношений?

– Конечно, в межгосударственных отношениях могут возникать какие-то вопросы или спорные моменты. Но это не свидетельствует о "провисании" отношений. Как правило, это рабочие нюансы, и решаться они должны в рабочем порядке, любые спорные вопросу могут и должны разрешаться в спокойной рабочей обстановке, без нагнетания напряженности в обществе и в СМИ. Это очень важно для нас.

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– По итогам встречи президентов России и Абхазии, которая состоялась в начале декабря этого года, Владимир Путин продемонстрировал поддержку законно избранной власти в лице президента Рауля Хаджимба. Как к этой встрече отнеслись в абхазском обществе?

– Это уже вторая встреча президентов Абхазии и России за этот год. Первая состоялась в феврале. Несомненно, подобного рода встречи, теплая и доверительная атмосфера, в которой они проходят, свидетельствуют о характере наших отношений. Это показывает существующую степень доверия между руководством Абхазии и России.

– Недавно состоялся очередной раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Каковы итоги этого раунда? В чем польза этого формата для Республики Абхазия?

– 13–14 декабря состоялся 38 раунд Женевских дискуссий. Основное внимание было уделено работе над созданием совместного заявления о приверженности к неприменению силы, которое может послужить важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией, и Грузией и Южной Осетией как основной цели Женевских дискуссий.

Перед началом работы абхазские дипломаты предложили всем участникам Женевских дискуссий почтить память погибших в Латской трагедии 14 декабря 1992 года.

В ходе дискуссий были обсуждены важные для Республики Абхазия вопросы – проблема непризнания жизненно важных документов, выданных в Абхазии (свидетельство о рождении, аттестат о среднем образовании, диплом о высшем образовании — ред.), необъективные и политизированные доклады ОБСЕ и структур Евросоюза в сфере нарушения прав человека в Абхазии, ежеквартальные доклады МИД Грузии в сфере прав человека в Абхазии и Южной Осетии, инцидент, связанный с неадекватной реакцией Грузии на выход вкладыша к турецкой газете "Сабах", посвященного Республике Абхазия, ситуацию с пересечением госграницы с Грузией через КПП Ингур, активизацию военного партнерства НАТО и Грузии, продолжающиеся попытки международной изоляции граждан Республики Абхазия и многие другие вопросы.

При обсуждении проекта совместного заявления о приверженности к неприменению силы все стороны, за исключением грузинской, готовы были принять согласованный со сторонами проект заявления, предложенный сопредседателями, но из-за неконструктивного подхода грузинской делегации в очередной раз его принятие было сорвано.

Женевский формат – единственный международный формат, в котором мы выражаем и отстаиваем позиции Республики Абхазия как независимого государства, и для нас эта площадка важна. Мы понимаем, что дипломатия требует ежедневной тяжелой, кропотливой работы, без которой приблизиться к достижению поставленных целей попросту невозможно.