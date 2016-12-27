Мария Шелудякова, Sputnik

Первый чернокожий президент США легализовал однополые браки, провел реформу здравоохранения, установил дипломатические отношения с Кубой и побывал в Хиросиме. Имя Барака Обамы останется в истории, однако запомнят и откровенные провалы: во время его президентства мир узнал об американской программе слежки, а госдолг достиг рекордных объемов.

Президент, получивший Нобелевскую премию мира, так и не смог завершить доставшиеся в наследство от предыдущей администрации войны в Афганистане и Ираке –американские военнослужащие до сих пор находятся в этих странах. Более того, Обама объявил новую "войну против терроризма"

Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов в интервью Sputnik подвел итоги президентства Барака Обамы и сделал прогноз, как будут развиваться отношения России, Китая, стран СНГ и США после официального вступления в должность Дональда Трампа.

— По вашему мнению, США до сих пор стремятся установить однополярный мир?

— Происходящее в США чрезвычайно интересно и важно, учитывая роль Вашингтона на мировой арене. В годы холодной войны, во время глобального противоборства двух сверхдержав, штаты были главным соперником России. После распада СССР американская элита попыталась консолидировать однополярный мир, но эта идея с треском провалилась.

Мир становится многополярным, и перед США стоит задача приспособиться к этому многополярному миру, сохранив американское лидерство. Вашингтону не хватает ресурсов для того, чтобы быть единственной сверхдержавой. Кроме того, в США обострились внутренние проблемы, особенно после великой рецессии 2008-2009 годов.

— Каким мир запомнит 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обаму?

— После начала войн в Афганистане и Ираке, произошло перенапряжение сил. Восемь лет назад, когда Обама победил на президентских выборах, складывалось впечатление, что он это понимает. Казалось, что президент постарается внести коррективы, которые позволят США отступить без паники на заранее заготовленные позиции, если выражаться военной терминологией, и таким образом сохранить американское лидерство. Но это у него не получилось – он пытался, но не справился с этой задачей. В последний год пребывания у власти президент становится "хромой уткой" – так в США называют тех, кто по истечении срока должен уйти в отставку.

Обама не смог завершить войны в Афганистане и Ираке, не смог остановить рост могущества Китая, не справился с Россией, когда Москва начала демонстрировать, что не согласна играть по американским правилам и будет проводить самостоятельную линию.

Но и внутри страны – ему не удалось восстановить серьезный рост американской экономики после великой рецессии. Сейчас экономика растет, но движется вперед очень небольшими шагами – 1-2% в год, а это ерунда. Резко ухудшилось социально-экономическое положение американского среднего класса. Как выяснилось, нерешенными оказались расово-этнические проблемы: американское общество расколото. Обама говорил, что он будет президентом всех американцев, но не получилось. Раскол очень глубокий.

— Так какой багаж оставляет после себя Барак Обама?

© Sputnik. Игорь Михалев Россияне считают, что исход президентских выборов в США важен для РФ

— Сегодня США все меньше способны воздействовать на то, что происходит в мире. Обама, как оказалось, неожиданно для него самого, не смог перевести приоритеты на невоенные методы влияния. Президент оказался заложником ставки на военную силу. Он мог закончить войны в Афганистане и Ираке, но наоборот, втянул страну в другие военные конфликты. Обама завершает свое пребывание у власти, не оправдав ни надежды американского общества, ни свои собственные надежды.

Однако окончательный вывод в отношении Барака Обамы делать пока рано, потому что избрание Трампа создает принципиально новую ситуацию. К действующему президенту сейчас относятся лучше, чем несколько лет назад, из-за нынешней избирательной кампании. Появились два кандидата, которые настолько не вызывали у американцев энтузиазма, что на их фоне Обама выглядел очень даже ничего. В последние несколько месяцев его рейтинг популярности зашкаливал за 50%, что довольно редко случается.

И это при том, что список достижений Барака Обамы выглядит совсем не впечатляющим. Сюда, в том числе, входит и начало новой холодной войны между США и Россией. Последние три года администрация Обамы ведет, на мой взгляд, холодную войну против России. Однако это не глобальный, не идеологический конфликт. Россия все-таки не проповедует коммунистическую идеологию. Но, тем не менее, – пропаганда, прекращение нормального политического диалога, разрыв экономических связей по всем ключевым направлениям и возобновление гонки вооружений.

— А избранный президент США Дональд Трамп изменит эту ситуацию, как вы считаете?

— Трамп пока является абсолютно непредсказуемой персоной, поскольку он никогда никакие должности на государственной службе не занимал. У него нет послужного списка на этом поприще. Как бизнесмен – да, хотя и тут с большими скандалами, банкротствами и прочим. Но именно политического послужного списка нет. Поэтому сейчас возможны только домыслы, какой может быть политика Трампа.

Трамп – необычный американский политический феномен. Этот человек смог стать президентом, позиционируя себя как оппонента американскому истэблишменту. Однако миллиардер Трамп – кровь от крови плоть от плоти американского истэблишмента.

Он очень разумно провел свою избирательную кампанию. Никто не верил, что Трамп может стать президентом. Он вел себя примерно как Владимир Вольфович (Жириновский – ред.) – абсолютно политически некорректно, выступая с разного рода скандальными заявлениями по экономическим вопросам, по вопросам миграции, по вопросам внешней торговли и внешней политики. Вот такой правдоруб. И эта тактика, эта риторика нашла отклик у белого среднего класса.

Положение Барака Обамы ухудшалось. Он был в панике, если не в истерике – это и выразилось в тех голосах, которые получил Дональд Трамп. К тому же, Хиллари Клинтон очень непопулярна. Америка устала, вот уже сорок лет только Буши да Клинтоны – надоели. Трамп символизировал новое, а не продолжение того, что было раньше. Благодаря этому он и смог одержать победу.

— Действительно, очень многие политологи и политики до последнего не верили, что у Дональда Трампа есть шансы на победу…

— И я должен сознаться, что еще летом я сам не думал, что Трамп победит. Но в сентябре стало ясно, что шансы Клинтон падают, а исход выборов – фифти-фифти.

На самом деле Трамп стал победителем, даже не имея своей собственной команды. У него были люди, которые помогали вести предвыборную пропаганду, а как управлять страной – таких экспертов у него пока нет.

И не случайны те назначения, которые он уже провел. Если проанализировать, открываются беспрецедентные вещи. В его списках нет никого из предыдущих администраций Республиканской партии. Обычно, когда меняется караул в Белом доме, те, кто занимали раньше посты заместителей, помощников министров Демократической партии, становятся министрами. Так и в Республиканской партии – если республиканцы победят, то бывшие заместители становятся членами кабинета. Но сейчас президент формирует свою команду не из классического набора опытных и известных политических деятелей, а из людей, которые также никогда не были на высоких политических должностях.

В его команде можно выделить три группы. Во-первых, это крупные бизнесмены, например, представляющие инвестиционный банк Goldman Sachs или нефтяную команду ExxonMobil. Вторая группа – отставные военные, которые были известны, но до высшего уровня не добрались, вступили в конфликт с администрацией Обамы и фактически были уволены. Третья группа – республиканцы Конгресса, но опять же не лидеры. Всех этих людей объединяют достаточно консервативные жесткие взгляды. Но как назначенцы Трампа будут вести себя в качестве министров, руководителей ведомств – это пока неизвестно.



