Историк: тело Нестора Лакоба было сожжено в районе Маяка в Сухуме

Историк, профессор АГУ, автор ряда научных работ Станислав Лакоба, рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава о том, почему Лаврентий Берия убил Нестора Лакоба, какая участь постигла членов его семьи и развеял миф об исчезновении останков абхазского деятеля.

— То, что Нестор Лакоба был отравлен Лаврентием Берия во время ужина, – исторический факт. Как пишут историки, произошло это после ссоры между ними, и, якобы для примирения, Лакоба был приглашен в дом Берия. Из-за чего же они поссорились накануне, что стало поводом для такого предательства?

— Знаете, это довольно долгая история, но вкратце можно сказать, что Лакоба был одним из приближенных людей к Сталину, причем долгий период времени. Во всяком случае допущен так, как он, никто не был. На самом деле, в этом отношении они были довольно близкими людьми. Достаточно прочитать мемуары Хрущева, чтобы это понять.

Что касается Берия, он был новым человеком для Сталина, и известны записки с 1929 по 1931 годы, где он просит Лакоба замолвить словечко за него перед товарищем Кобой. В частности, когда начались репрессии, и жену Нестора Сарию страшно пытали, чтобы узнать, где находится архив, но она не сдала этот архив. Он чудом уцелел, и когда ее младший брат вернулся из заключения, он увидел, что архив не тронут. Таким образом, стали известны подробности этих документов. Долгое время они хранились в Батуми, потом, насколько я знаю, семья передала в Стэндфордский и Принстонский университеты.

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Возвращаясь к вашему вопросу, периодом осложнения отношений Лакоба со Сталиным и Берия был 1936 год, когда Берия начал ощущать себя самостоятельной фигурой. Особенно после 1931 года, когда он был назначен вторым секретарем райкома и первым секретарем ЦК Грузии. И назначение это происходило на Холодной речке, где Сталин, Орджоникидзе и Лакоба решали этот вопрос. Но Берия не был настолько близок к Сталину. Однажды, когда Берия явился к нему, Сталин передал ему через охрану, что здесь хозяин Лакоба. Дал понять, что только через него он может попадать туда.

— Получается, что Нестор Лакоба, так скажем, сам пригрел змею у себя на груди?

© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә Музеи Нестора Лакоба и Баграта Шинкуба появятся в Абхазии

— Нестор как-то сказал, что судьба – это такая загадочная штука, что трудно угадать, когда ты будешь в выигрыше. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в 1935 году Лакоба вдруг получает два высших ордена страны – орден боевого Красного Знамени и орден Ленина. С этого дня начались переговоры о смене Нестором Генриха Ягоды, который возглавлял Госбезопасность. Потом, видимо, произошла какая-то осечка, потому что, со слов членов семьи, он не пошел на эту должность, потому что Сталин хотел, чтобы Лакоба провел Зиновьева и Каменева. Конечно, он не напрямую отказался, под разными предлогами, но самое главное, он чувствовал, что его хотят просто передвинуть и провести грузинизацию в Абхазии.

Между Лакоба и Берия постоянно была борьба.

— Как вы думаете, Нестор Лакоба ждал от Берия такой подлости, и был ли у него шанс избежать этой участи?

© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба” Дом Сарии и Нестора

— Наверное, он ожидал всякого, но что будет в такой степени, это все как-то трудно предугадать. Известно, что в 1936 году, когда он был вызван в Тбилиси и ему показали план "абхазпереселенстроя", он сказал, что это произойдет только через его труп. Они страшно поругались с Берия, а потом произошло то, о чем вы говорите.

Нестор, конечно же, был препятствием на пути Берия, он очень опасался его братьев Василия и Михаила, которые терпеть не могли Берия и постоянно говорили, что этот человек будет могильщиком. Михаил даже его как-то спустил с лестницы, а когда был судебный процесс в Сухуме в 1937 году, Берия лично туда пришел и расстрелял Михаила Лакоба.

— Нестора Лакоба объявили врагом народа буквально через месяц после его смерти, перезахоронили на Михайловском кладбище на северной окраине города, а вскоре и вовсе тело Лакоба было сожжено. По другой версии, его тело было выкрадено матерью и супругой Лакоба и захоронено в селе Лыхны. Какая из этих версий наиболее правдивая?

© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба” Нестор Лакоба - вся жизнь борьба

— Я вам скажу то, что мне известно по документам, я занимался этим вопросом. Нестора Лакоба похоронили с почестями в Ботаническом саду 31 декабря. Где-то через полтора месяца поползли слухи, что он враг народа и его перезахоронили на Михайловском кладбище. Затем пошли слухи о том, что его семья выкрала тело и, когда приехал сотрудник НКВД, чтобы убедиться выкрали тело или нет, он увидел, что оно было на месте. Он был удивлен тому, что в этот момент на кладбище были мать и супруга Лакоба, откуда они могли знать. Видимо, такой план был, но они не успели этого сделать. После этого останки увезли в район Маяка и сожгли в известняковой яме.