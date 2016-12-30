Херсина Гулия рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия Бадри Есиава о том, как правильно питаться, выпивать в праздничные дни и чем лечиться от похмелья.

- Скажите, что в первую очередь необходимо учитывать во время праздников во избежание переедания и злоупотребление алкоголем, и какие из традиционных блюд на новогоднем столе самые опасные для желудка и здоровья?

— Праздник – это череда застолий, но при этом нельзя забывать, что переедание чревато последствиями, и даже разовое переедание может привести к резкому увеличению показателя сахара в крови. Лишние жиры, особенно животного происхождения, влияют на холестерин, а злоупотребление белковыми продуктами оказывает дополнительную нагрузку на почки и нервную систему. Поэтому, надо питаться правильно и регулярно, минимум три раза в день.

© Sputnik. Леон Гуния Готовим традиционные абхазские блюда на Новый год

Полную версию радиоинтервью с Херсиной Гулия слушайте здесь >>

- А вечером, в какое время можно есть? После шести допустимо?

— После шести можно. Желательно за 2-3 часа до сна, и обязательно еда должна быть свежей, содержать большое количество витаминов и полезных веществ. После переедания нужно обязательно устроить разгрузочный день, но не садится на жесткую диету. Это не лучший способ, так как организм человека переживает еще один стресс после переедания.

- Есть статистика, насколько распространены язва и гастрит среди жителей Абхазии?

— В Абхазии очень распространены заболевания желудочно-кишечного тракта – это язвенная болезнь, гастрит и панкреатит. Это связано с нашим не совсем правильным питанием, потому что мы зачастую злоупотребляем острой едой, и в праздничные дни все это особенно обостряется. К нам поступают люди с обострениями хронического панкреатита, холецистита и язвенной болезни.

- Можно ли сказать, что в праздничные дни обращений больше становится?

— К сожалению, да.

- Что, помимо пищи, может спровоцировать появление желудочно-кишечных заболеваний?

— В первую очередь, это может быть наследственная предрасположенность, неправильный образ жизни, язву может спровоцировать тот же стресс и бактерия "хеликобактер пилори". При панкреатите провоцирует все это и злоупотребление алкоголем.

- Кстати, об алкоголе. Медицина дает рекомендации, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья?

— Как известно, алкоголь — это яд, и, как правило, в праздничные дни у нас увеличиваются случаи алкогольного опьянения. Если человек планирует выпивать, ему необходимо вводить в рацион продукты-антиоксиданты. А, если человек перепил, то утро лучше начинать со стакана сока из грейпфрута, граната или винограда, они тоже входят в список продуктов-антиоксидантов. Во время застолья нужно питаться малыми порциями, но часто. То есть закусывать.

В самых экстренных случаях нужно обращаться к специалистам, которые могут назначить препараты и лечение.