20:31 31 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Новогодний стол

Гастроэнтеролог: во время застолья нельзя забывать закусывать

© Fotolia/ Ksenona
Интервью
Получить короткую ссылку
6720

Каждое праздничное застолье – это большое испытание для организма человека, правильное питание и умение не злоупотреблять алкоголем поможет избежать появления или обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог республиканской больницы Херсина Гулиа.

Херсина Гулия рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия Бадри Есиава о том, как правильно питаться, выпивать в праздничные дни и чем лечиться от похмелья. 

- Скажите, что в первую очередь необходимо учитывать во время праздников во избежание переедания и злоупотребление алкоголем, и какие из традиционных блюд на новогоднем столе самые опасные для желудка и здоровья?

— Праздник – это череда застолий, но при этом нельзя забывать, что переедание чревато последствиями, и даже разовое переедание может привести к резкому увеличению показателя сахара в крови. Лишние жиры, особенно животного происхождения, влияют на холестерин, а злоупотребление белковыми продуктами оказывает дополнительную нагрузку на почки и нервную систему. Поэтому, надо питаться правильно и регулярно, минимум три раза в день. 

Готовим абхазские блюда на Новый год
© Sputnik. Леон Гуния
Готовим традиционные абхазские блюда на Новый год

Полную версию радиоинтервью с Херсиной Гулия слушайте здесь >>

- А вечером, в какое время можно есть? После шести допустимо? 

— После шести можно. Желательно за 2-3 часа до сна, и обязательно еда должна быть свежей, содержать большое количество витаминов и полезных веществ. После переедания нужно обязательно устроить разгрузочный день, но не садится на жесткую диету. Это не лучший способ, так как организм человека переживает еще один стресс после переедания. 

-  Есть статистика, насколько распространены язва и гастрит среди жителей Абхазии?

— В Абхазии очень распространены заболевания желудочно-кишечного тракта – это язвенная болезнь, гастрит и панкреатит. Это связано с нашим не совсем правильным питанием, потому что мы зачастую злоупотребляем острой едой, и в праздничные дни все это особенно обостряется. К нам поступают люди с обострениями хронического панкреатита, холецистита и язвенной болезни.

-  Можно ли сказать, что в праздничные дни обращений больше становится?

— К сожалению, да. 

- Что, помимо пищи, может спровоцировать появление желудочно-кишечных заболеваний? 

Какими продуктами запастись на зиму
© Sputnik.
Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика

— В первую очередь, это может быть наследственная предрасположенность, неправильный образ жизни, язву может спровоцировать тот же стресс и бактерия "хеликобактер пилори". При панкреатите провоцирует все это и злоупотребление алкоголем.

- Кстати, об алкоголе. Медицина дает рекомендации, сколько алкоголя можно выпить  без вреда для здоровья?

— Как известно, алкоголь — это яд, и, как правило, в праздничные дни у нас увеличиваются случаи алкогольного опьянения. Если человек планирует выпивать, ему необходимо вводить в рацион продукты-антиоксиданты. А, если человек перепил, то утро лучше начинать со стакана сока из грейпфрута, граната или винограда, они тоже входят в список продуктов-антиоксидантов.  Во время застолья нужно питаться малыми порциями, но часто. То есть закусывать. 

В самых экстренных случаях нужно обращаться к специалистам, которые могут назначить препараты и лечение.

Главные темы

  • Хакибей Айба
    Без рыбы и черного хлеба: история Хакибея Айба

    Герою Социалистического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, депутату Верховного Совета СССР трех созывов Хакибею Айба 31 декабря исполнилось бы 99 лет.

    71
  • Военно-духовой оркестр Абхазии исполнил адажио Валерия Халилова
    Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

    Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

    42
  • Константин Ченгелия
    Юбиляры 2016 года

    В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

    33

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Хакибей Айба
Хакибей Айба: восемь кадров из жизни ветерана, передовика, Героя
Подарок от России: спасатели передали сирийцам аэромобильный госпиталь
МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia