Ни для кого не секрет, что социальные сети стали не только средством коммуникации, но и своего рода ярмаркой тщеславия. Нормально ли с психологической точки зрения то, что люди делятся с окружающими фотографиями о том, где бывают, где путешествуют, что едят и покупают?— Границы "нормальности" достаточно размыты. У всех людей есть свои потребности, которые они удовлетворяют, как могут. Кто-то поднимает свою самооценку через идеальную самопрезентацию в соцсетях, где каждое слово и каждая фотография жестко отмодерированы. Кто-то удовлетворяет такую потребность путем расширения френдзоны. Нормально ли это? Это уже решать каждому индивидуально. Обо всем этом читайте в материале Sputnik Молдова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Психолог: селфимания причислена к психическим расстройствам

— Является ли нормой частое фотографирование самого себя? Это следование модным тенденциям или психическая болезнь?

— Селфи можно приравнивать к нарциссизму, что, как известно, малоприятный факт и свидетельствует о расстройстве личности. "Самострелы" уже давно перестали быть просто модной тенденцией сезона, это глобальное социально-культурное явление, которое захлестнуло весь мир.

— Размещение множество селфи в соцсетях – это яркий симптом каких-то комплексов: заниженной или завышенной самооценки, или острой нехватки живого общения?

— Все это может быть в одном флаконе, как говорится, а может быть и по отдельности. Когда человек бесконтрольно размещает множество селфи в соцсетях, можно говорить о новом (хотя, уже "старом") виде невротического расстройства. Когда человек помимо своей воли совершает какие-то действия и не может остановиться. Тут уже работают механизмы любой зависимости: у человека есть недостаток каких-то эмоций, и он их пытается восполнить.

— В каком случае можно говорить о патологической зависимости от селфи?

— Есть ли четкая граница между безобидным увлечением и патологией?— Ко мне обращались молодые люди, которым было проще показать селфи и зачитать диалог из чата, чем своими словами рассказать о том, что их волнует. Это уже вселяет тревогу, как и то, когда люди бесконтрольно фотографируют себя в течении всего дня: я просыпаюсь, я умываюсь, я завтракаю, еду на работу Четкой границы не существует. Но, опять же, важно понимать, что в любом явлении есть две стороны – положительная и отрицательная.

© Sputnik. Сергей Пивоваров Дакфейс-контроль

В целом, селфи, как и соцсети – это способ общения, самовыражения, где-то даже самопознание. Чаще всего – это замещение актуальных потребностей, о которых я говорила выше. Все зависит от того, что человек вкладывает в свою публикацию. Если ее сопровождают какие-то размышления, наблюдения, выводы, то что в этом опасного? Но если это десятки бесконечных, всем приевшихся, надутых губок и туалетных самострелов в день без единого вменяемого слова, то… Да, можно говорить о том, что личность проходит через определенные психологические трудности.

— Оценивание фотографий – лайки — способствуют повышению самооценки?

— Если эти лайки действительно "долгожданные", и если благодаря им повышается самооценка, то это в любом случае временное явление. Эффект пройдет быстро, после чего наступит внутренний дискомфорт, потребность в новой порции одобрения.

— Зависимость от "селфи" тесно связана с другой зависимостью – просматривания чужих лент и фотографий, фактически подглядывания за чужой жизнью. Кто чаще всего этим страдает?

— Люди, которые этим "страдают", вовсе не считают себя страдающими. Они погружены в мир фантазий и нереализованных желаний, в которых им хорошо. Правда, тоже временно. Они могут прожить сотни судеб и жизней, листая ленту. Это как читать книги. Только разница в том, что книги расширяют горизонты и границы сознания, а фотопрофайлы наоборот – сужают. Так как во втором случае идет невыгодное сравнение с собственной жизнью.

Понимание, что никогда тебе не подняться на Казбек, никогда не сделать селфи в обнимку с Томом Крузом… Твоя жизнь – это серые будни. Все это не осознается чаще всего, но если понаблюдать за своим настроением, то после очередного такого просмотра можно заметить его спад. Как будто "ни с того, ни с сего".

© Фото: Олег Дмитриев 14 обязательных селфи в Сухуме 14

По результатам различных опросов, до 56% пользователей социальных сетей регулярно испытывают зависть, просматривая фотографии своих друзей и знакомых. Вместе с тем, публикация фотографий в соцсетях вызывает лишь раздражение подписчиков. Просматривание чужих фотографий способно серьезно подпортить жизнь и всерьез и надолго снизить настроение.

По сути, происходит следующее: человек начинает сравнивать свою жизнь с жизнью людей с фото. И его значительно проигрывает! Ведь никто не выкладывает отчеты с компрессами и градусниками; когда плохое настроение и сидишь весь вечер, жалеешь себя; когда ты по колени и локти в пыли, потому что генеральная уборка, и ты на четвереньках с тряпкой в зубах…

Но сознание молчит и не подсказывает, что такие кадры есть в жизни каждого, просто никто их не выкладывает на всеобщее обозрение. Важно осознавать эти моменты, и все же воодушевляться, мотивировать себя с помощью людей, достигших больших результатов. Но не впадать в депрессию и негативное сравнение.

— Как сказывается на крепости родственных отношений увлечение социальными сетями, на отношения супругов?

— Если рассматривать время, как конечный ресурс, то стоит задумываться над тем, куда его тратить. И если тот час, который человек тратит на бесполезный скроллинг ленты, можно потратить на совместный отдых, дело, беседу, то это как скажется на отношениях?

То время, которое мы могли бы потратить на построение отношений (потому что не бывает хороших отношений, как данности, без работы над ними), мы тратим на построение виртуальных иллюзорных связей. А отношения от этого только разрушаются. Ряд специалистов считают, что социальные сети оказывают негативное влияние на память и умственное развитие подрастающего поколения. Как я говорила ранее, соцсети чаще всего и правда сужают кругозор человека

Чтобы соцсети выполняли полезную функцию (ведение бизнес страничек, слежение за профессиональными сообществами с целью саморазвития, обучение), необходимо уже иметь некий фундамент, базу психологически сложившейся личности. Со своими ценностями, взглядами и мнениями.

Поскольку у подростков этого пока нет, у них нет и фильтров на входящую информацию. Поэтому они впитывают практически все без разбора. Как хорошее, так и плохое. Ну, а у нас в социуме больше чего? Полезного или вредного для человека?