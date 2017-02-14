Звукорежиссер: у Абхазии не должно быть статуса отстающей страны

О специфике своей профессии и о том, как усложняет работу некачественное музыкальное оборудование, о секретах проведения удачных концертов в неблагоприятных условиях рассказал корреспонденту Sputnik Асиде Квициния музыкант и звукорежиссер Тимур Нармания.

— Тимур, насколько мне известно, вы занимаетесь музыкой больше 20 лет и по специальности вы не звукорежиссер. Расскажите, как вы пришли в эту профессию?

© Sputnik. /Томас Тхайцук, Анжелика Бения Антон Беляев рассказал о Сухуме и абхазской чаче

— Да, в прошлом я музыкант. За двадцать лет я играл во многих группах, последняя была группа "Соло". За это время нам приходилось работать с очень плохим оборудованием и каждый раз настраивать его перед репетициями и концертами. Также мы прилагали немалые усилия, чтобы был более или менее нормальный звук. Так я и научился управлять оборудованием и настраивать технику даже в самых тяжелых ситуациях практически из ничего.

Уже восемь лет я работаю в филармонии звукорежиссером и параллельно принимаю участие почти во всех музыкальных проектах, которые проходят у нас в городе (Сухум — ред.).

— Сложно ли быть звукорежиссером? Чем интересна эта профессия?

— Работа интересна тем, что ты встречаешь много разных людей. Это могут быть люди, которые занимаются этнической музыкой, может быть рок-группа или же исполнители классических музыкальных произведений, а также эстрадные певцы. Работа с каждым из них имеет много тонкостей, которым ты можешь научиться только на практике, имея нужную базу. А чтобы получить такую базу, необходимо слушать очень много разной музыки, чтобы понимать и разбираться, как должен звучать тот или иной исполнитель.

В момент, когда человек находится на сцене, певец или группа, или целый оркестр в 60 человек, ты в какой-то степени становишься посредником между артистом и зрителем. И от тебя зависит, что услышит зритель, и какие эмоции он получит. И самая большая сложность в плохой технике, когда приходится вкладывать все силы в то, чтобы концерт прошел удачно и техника не подвела.

— А какие сложности у нас с техникой?

— С техникой у нас всегда беда. Когда приближается какой-то праздник, нам приходится думать, с чем работать и где это взять, будет ли оно звучать, и как подвести электричество, и что вообще с этим делать. О творческой стороне концерта нам некогда задумываться, пока мы решаем технические детали. У нас просто нет полного комплекта оборудования, и это сильно усложняет весь процесс.

— И как вам удается проводить концерты в сложившейся ситуации? Бывали ли в вашей практике сорванные мероприятия?

© Sputnik. Томас Тхайцук, Астанда Ардзинба Песни Леграна и Бабаджаняна в исполнении Мерабовой прозвучали в Сухуме

Сорванных концертов, к счастью, у нас не было, но качество их, конечно, можно было бы улучшить. В 2013 году мы отмечали большое событие — двадцатилетие нашей Победы. Задача стояла непростая. Нужно было озвучить стадион, а работать было практически не на чем. И пришлось сильно изворачиваться, выкручиваться. У нас также сработал фактор непогоды, несколько дней шли проливные дожди. Наши большие колонки были на половину залиты водой, на репетициях, чтобы техника совсем не накрылась, я подходил и сливал из них почти по три ведра воды. Самое удивительное, что все продолжало работать, я даже не понимал, как это вообще возможно, наверное, какая-то сила свыше помогала нам. Когда мы все же пережили, в этот день я хотел плакать от счастья.

— Ситуация действительно не самая простая. Оборудование имеет большое значение, решается ли эта проблема сегодня, и какие меры предпринимаются, чтобы улучшить положение?

— Хорошее оборудование, даже не новое, а уже использованное, мы давно могли бы себе позволить. Разговоры, конечно, ведутся, проблему часто обсуждают, но решения пока нет. Наше общество и государство пока не пришло к пониманию того, что это необходимо. На большие праздники мы берем технику на прокат, а если бы техника у нас была своя, мы больше проводили бы разных мероприятий. А это своего рода пропаганда города и страны. Туристам, особенно летом, не хватает таких концертов, не хватает праздника в городе.

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— Многие российские исполнители приезжают к нам по приглашению города. И, насколько мне известно, наличие хорошей техники входит в требования любой звезды. Как решается проблема с оборудованием в таких случаях?

— Приезжая к нам, многие иностранные гости идут на компромисс. Своими силами, как можем, создаем исполнителю комфортные условия на сцене, просто страдает всегда зритель, он не получает качественную музыку и хорошие эмоции.

Например, Леонид Агутин приезжал к нам в прошлом году, и, насколько мне известно, у него на сцене должно все звучать очень громко. Но так как он был приглашен республикой, певец не стал заострять внимание на этом, но удивление его я помню, когда он пришел и увидел мощность нашей техники. "Что? И это все?" — спросил он.

В целом, не хочется, чтобы за нашей республикой закрепился статус отстающей. Должна быть возможность сдвинуть эту "телегу" с мертвой точки.

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