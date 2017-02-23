Дирижер: я благодарна Абхазии за то, что приняла меня и мою семью

О том, как благодаря своим ученикам привыкла к жизни в Абхазии, о секретах своей профессии и о традициях со своими выпускниками корреспонденту Sputnik Раде Ажиба рассказала Вера Карташова.

© Фото: предоставлено Верой Карташовой Дирижер Вера Карташова

— Вера Васильевна, вы родились в Нижегородской области, жили в разных странах. Как вы познакомились с Абхазией? Как стали преподавать в Сухумском музыкальном училище?

— Мы с семьей жили в Грузии более 11 лет. Мой супруг военный прокурор. Он работал в Тбилиси в Высшей Московской Школе МВД. А когда началась война в 1992 году, в Абхазию нас привез полковник Виталий Хазаратович Смыр. Бывшие студенты супруга и курсанты попросили его остаться тут, помочь создать абхазскую школу милиции. Я, конечно, не хотела сюда приезжать, хотела остаться в России, у мамы. А Виталий Смыр сказал нам: "Здесь очень много работы. Приезжайте, посмотрите". А в тот период Борис Ельцин выпустил указ "Об ограничении работы пенсионеров", и мы задумались, как мы будем себя содержать. И тогда муж сказал: "Пусть в Абхазии и не платят, но зато много работы". Так в 1994 году мы с детьми приехали в Абхазию.

© Sputnik. Илона Хвартския, Бадри Есиава Военно-духовой оркестр Абхазии исполнил адажио Валерия Халилова

Первое время мы жили в гостинице "Айтар", так как не было у нас своего жилья. Нас так тепло встретили. Как говорится, работники с нами делили кусок мамалыги. Я всю жизнь буду благодарна абхазским женщинам, которые нас так тепло приняли. Никогда не забуду, как они относились к моему ребенку. В то время нам было очень тяжело. Я благодарна Абхазии за то, что приняла меня и мою семью. Так и началась наша жизнь в Абхазии. У мужа, как он и ожидал, было много работы. И я сразу устроилась работать в музыкальное училище. Поскольку я дирижер-хоровик и много работала в музыкально-педагогическом училище, музыкальном училище, в музыкальных школах. Тогда директором был прекрасный Иван Сафарович Шамба. Педагоги меня приняли хорошо, тепло. В нашем училище прекрасный, профессиональный коллектив, я попала в очень добрую рабочую атмосферу. Так я и проработала там более 20 лет. И ушла на пенсию два года назад. Надо дать молодым дорогу.

— Что послужило началом вашей музыкальной карьеры? Были ли в вашем роду музыканты или вокалисты?

— Я родилась в простой семье. Мама с папой обычные люди. По маминой линии были все талантливые, поющие, математики и люди искусства. Мамина сестра Наталья Кокина - оперная певица. Вот она сыграла определенную роль не в выборе моей профессии, а в моем становлении. А по папиной линии все были филологи-историки. Сам отец не был образованным. Он был самым старшим ребенком в семье и ради того, чтобы его младшие сестра получили образование, работал. Можно сказать, у меня педагогическая семья, но поющая. Сколько я себя помню, с детства пели всей семьей. И я не думала о музыкальном образовании, мои сестры были математиками, и я тоже хотела стать математиком. Как все началось, а началось все с пяти лет. Я со своим двоюродным братом занималась хореографией, в школьные годы я пела, танцевала. С братом участвовали во всех театральных постановках. Я росла в Нижегородской области. Педагог по музыке дала нам немного грамотности, небольшие знания. После окончания школы мой двоюродный брат первым поступил в училище на хореографическое отделение. Он стал меня уговаривать, хотел, чтобы я стала хореографом. Когда приехала в Калининград, мне больше нравилось петь, и я пошла на хородирижерское отделение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

И тут большую роль сыграла мой педагог Тамара Кобачева. Благодаря ей я полюбила эту профессию. Она была примером во всем, начиная с внешнего вида и заканчивая эрудицией и музыкальной грамотностью. И вот я окончила Калининградское музыкальное училище. В те годы нужно было два года отработать диплом. Но, так как я попала в так называемые "пятипроцентники", это значило, что пятерых студентов, которые окончили на "отлично", посылали учиться дальше без отработки. Так я и поехала учиться дальше, поскольку закончила на "отлично". Поступала в Ленинградскую консерваторию на теоретическое отделение. Несмотря на то, что я училась на хорового дирижера, на третьем курсе я захотела продолжить учебу как теоретик. Так получилось, я не смогла поступить. Профессор Семенов, который возглавлял экзаменационную комиссию, обратил внимание, что моим педагогом являлась его бывшая ученица Тамара Кобачева. После экзамена он вышел ко мне и сказал: "Зачем вам терять год, вы же дирижер-хоровик, идите в институт искусств". Я и подумала, и правда, зачем терять год, так я и продолжила дирижерско-хоровое образование. И снова попала в руки прекрасных педагогов. Профессор Семенов, профессор Макарова, профессор Полтавцев. У них был дух. Никогда никто из профессоров и педагогов не сказали мне "ты". И я чувствовала себя иначе, верила в себя. Педагоги были такие, что невозможно было не учиться. И всегда, жалела, что не хватает времени для еще больших занятий. Окончив Ленинградский институт искусств, я была направлена в город Казань, где открывался институт искусств. Но личная жизнь все перевернула. И я не о чем не жалею. С мужем мы жили в Казахстане, в Воронеже, в Грузии, в Абхазии. Везде я занималась своим любимым делом.

© Фото: предоставлено Верой Карташовой Дирижер Вера Карташова

— Вера Васильевна, вы сказали, что Абхазия приняла вас. Как абхазские традиции и обычаи отразились на вашей семье?

— Мои дети воспитаны по-абхазски, особенно моя младшая дочь. Все любят абхазскую кухню и умеют готовить национальные блюда. Я сама очень люблю хачапуры, мамалыгу и фасоль. Сегодня наши дети живут в России. Летом, когда они приезжают домой, обязательно ходим в ресторан "Нарта", ездим в Новый Афон. Я очень люблю анализировать и пытаюсь во всем разобраться. И я поняла, что у абхазского народа очень сложная судьба, которая все время заставляла бороться. Спустя годы я могу сказать, что через своих учеников узнаю и говорю с Абхазией. Благодаря им я стала больше понимать, любить абхазов.

— По вашим словам, абхазские студенты отличались от других ваших учеников?

© Sputnik. Илья Питалев Имя Валерия Халилова присвоят московскому военно-музыкальному училищу

— Все мои студенты самые любимые и талантливые. Могу сказать об особенностях абхазских детей. Училищные студенты самый сложный возрастной период, они уже не дети, но и еще не взрослые. Я знакома с этим периодом, работала многие годы. Абхазские дети отличаются от других моих учеников тем, что они способны смутиться. В наше время это очень важная вещь. И на этом можно строить очень многое. Вот такой у меня секрет педагогический. Мне было приятно работать с каждым, и не могу выделить кого-либо. Они все прошли через мои руки. Со многими я общаюсь до сих пор. С 1996 года традиционно ежегодно я и мои выпускники встречаемся 22 августа у меня дома.

— Вы работали с детским хором. Насколько высока заинтересованность родителей? Охотно ли они отдают своих детей заниматься музыкой, в частности, пением в хоре?

— При сухумском училище я создала детский хор. Мы работали недолго, но проявили хорошие результаты. Я думаю, заинтересованность будет только расти. Надо постепенно прививать любовь к хору младшему поколению. Ведь это высшая культура и хороший метод для воспитания.

— Есть мнение, что профессия хорового дирижера не сложная, а, наоборот, очень легкая. Вы с этим согласны?

— Работа нелегкая. Дирижер аккумулирует в себе знания всего музыкально-теоретического цикла. Должен уметь владеть инструментом, быть искусствоведом, литератором. Дирижер должен быть тонким психологом. Например, я вижу, каких детей нельзя трогать сегодня на занятиях, кто голодный, у кого какие проблемы. Я очень мягко подхожу к каждому ребенку.



