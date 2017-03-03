Sputnik, Амра Амичба

— Расскажите, пожалуйста, как быстро у человека формируется привычка курить? Имеет ли значение такой фактор, как возраст?

— В сравнении с другими наркотиками, а табак относится к наркотикам, который не запрещен, формируется зависимость более медленно, чем к героину, метадону, алкоголю. Но тем не менее у некоторых людей формируется зависимость очень серьезная. И порой побороть ее сложнее, чем зависимость к более наркогенным наркотикам.

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— Вы поставили в один ряд табакокурение с такими привычками, как наркозависимость к героину, метадону, даже звучит как-то страшно. Насколько оправдано такое заключение?

© Sputnik. Игорь Зарембо Врач-онколог: среди больных раком 70 процентов курильщики

— Табак не входит в список наркотических веществ и поэтому не считается официально наркотиком, но действие на организм оказывает такое же пагубное, как и другие наркотики. Просто зависимость развивается медленнее, и формирование зависимости может растянуться иногда на многие годы, на 5-10 лет, потом уже у некоторых людей возникает зависимость.

— Верно ли мнение, что если человек начал курить, то это первый шаг, который приближает его к наркотикам, так как человек проходит несколько стадий, перед тем как стать наркозависимым: сначала курение, потом употребление других более сильных веществ, так ли это?

— Не совсем я согласна с вами. Если мы говорим о подростках, то существует такое понятие "потенциальная опасность развития зависимости". Если у ребенка аддиктивное поведение, склонен к хулиганскому поведению, непослушный, который рано начал курить, рано начал пробовать пиво, пробовать запрещенные таблетки, естественно, есть опасность, что в комплексе все это способствует потенциальному развитию зависимости к другим веществам. Многие ведь начинают пробовать никотин, табакокурение в основном в возрасте 16-18 лет. Я не могу сказать, что они все потом в будущем будут наркоманами. Всем известно, какой вред наносит никотин и физическому, и психическому здоровью, и внешности человека. В возрасте 15-16 лет – это все не страшно, и аргументами, о которых говорят врачи, до них не достучаться, им это не страшно совершенно, не воспринимают как реальную опасность.

© Sputnik. Роберт Джопуа Пульмонолог: борьбу с курением нужно начинать с молодого поколения

— Что вы, как нарколог, можете сказать о вредной привычке курения, как она действует на человека?

— Уже давно доказано, что курение способствует и во много раз увеличивает опасность развития серьезных онкологических заболеваний, таких как рак легких, рак гортани, также сердечно-сосудистые заболевания. Риск развития различных патологий у людей, употребляющих никотин, в разы больше. В 30 раз выше, чем у человека, который не курит. Помимо этого, самое страшное — никотин наносит вред также нашим сосудам.

А сосуды — одни из самых важных источников питания для любых тканей, клеток, органов организма, будь то зрение, слух, сердце, печень, почки. Никотин сужает сосуды, забивает их. Поэтому кровоснабжение органов нарушается, в связи с этим в дальнейшем развиваются различные заболевания, ухудшается память у человека, становится более рассеянным. Например, выкурил 1-3 сигареты, как у них называется сделал перекур, на самом деле после этого работоспособность не повышается, а, наоборот, нужно еще больше времени, чтобы сконцентрироваться, сосредоточиться. Ложное представление. Это пристрастие быстрее развивается, когда курение начинается в молодом, детском и юношеском возрасте.

У женщин тоже пристрастие развивается быстрее, когда, следуя моде или ложному представлению, что можно похудеть с помощью сигареты, у женщины возникает пристрастие к этому, и развивается зависимость. В дальнейшем уже страдает кожа, цвет ее меняется, тургор кожи снижается, и морщины быстрее появляются. И курящая женщина всегда выглядит старше своего возраста, нежели ее некурящая подруга. Помимо этого, как говорят еще, неприятно для зрения.

Даже со стороны, когда смотришь на курящую женщину, это не выглядит красиво и приятно. Или подросток с длинной сигаретой в руках, совершенно выглядит непривлекательно. Неприятный запах от табака, неприятный запах от человека, который курит. Бывает, зайдет в кабинет человек, который только что выкурил сигарету, запахи от него далеко неэстетичные.

— Есть ли вас данные о курящих школьниках, какова картина на этот счет в Абхазии?

— Мы специального исследования не проводили. Но даже визуально могу сказать, как обыватель, а не нарколог, я видела, у нас это не так страшно выглядит, как в российских школах, когда выходят на перемену мальчики и девочки все с сигаретами. Такого массового потребления у нас нет.

В школах все чаще за здоровый образ жизни, спортом стали заниматься. Знаете, я была погружена в наркологию, видела тех, кто в употреблении, и мне казалось, что все употребляют, когда я стала общаться и со школами и с учителями, которые на мероприятия меня приглашали, я была приятно удивлена, увидев столько молодежи, которая за трезвый образ жизни, за здоровье, за спорт.

— Теперь курить не модно во многих странах. По вашим наблюдениям сокращается ли количество курильщиков в Абхазии?

— По моим наблюдениям все-таки пик моды на курение и активное употребление никотина приходился на 80-90-е годы. Пик был в 2000-х годах среди молодежи. Эта мода потихоньку начинает уходить. Уже модно быть здоровым, красивым, накаченным. Сместились приоритеты.

— Может, причина курения еще и социальная привычка или возрастная, когда дети хотят показать, что они взрослые, более круто выглядят?

— Не без этого, иногда хочется казаться взрослее. В 80-х годах даже в художественных фильмах показывали, как человек курит, сейчас же запрещено демонстрировать такие сцены и рекламировать сигареты. Не зря все это делается. Медленные шаги, может быть, но они положительные результаты приносят.

— Есть немало случаев, когда человек бросил и не курит десятилетия, а потом вдруг срывается, и все возвращается вновь. Почему так трудно раз и навсегда отказаться от этой вредной привычки?

— Раз и навсегда можно отрезать, если потом не экспериментировать. Но когда у человека сформировалась зависимость, разницы нет, это никотин или героин, рисковать нельзя. Получилось бросить, не стоит никогда еще раз пробовать, потому что второй раз может не получится бросить. Это все зависит от обстоятельств, от состояния здоровья, если человек десять лет не курил, за это время он постарел, нервы уже не те. И теперь уже более постаревшему остановиться, как когда он был моложе и здоровее, сложно будет.

Зависимость такая, будь то героин и никотин, она на всю жизнь. Ты можешь уже потом жить спокойно, тебе не будет сниться сигарета, спустя 10 лет, но если ты еще раз поэкспериментируешь, 99 процентов из ста, что ты не сможешь остановиться. Вероятность того, что ты не остановишься, гораздо больше.

Когда обращаются, я спрашиваю, вы готовы к тому, что вам захочется выкурить сигарету, а вы воздержитесь. "Нет, так я не хочу", — они отвечают. То есть люди с зависимостью думают, что можно сделать что-то такое, чтобы им не хотелось. Это невозможно. Наоборот, весь азарт и заключается в том, что вам очень захочется, а вы сможете подавить в себе это желание и не употребить. И не замечаешь, что через полчаса тебе уже не хочется. А завтра с гордостью ты вспоминаешь, как вчера тебе хотелось, но сдержался, и начинаешь себя за это уважать.

— А много людей к вам обращаются с просьбой помочь бросить курить?

— Много людей обращаются. Приходят с алкогольной или наркотической зависимостью и хотят заодно и курить бросить. На порыве таком одновременно избавиться от всех вредных привычек.

— Мы говорили о вреде женского курения. Не секрет, что у нас немало женщин курят, может, и правда, кто-то хотел похудеть, а кто-то попробовал и втянулся. Они не афишируют, но втянулись, только самый близкий круг об этом знает. Насколько для женщин это пагубно?

— Естественно влияет на весь организм, и на физическое, и на психологическое состояние, сердце, онкологические заболевания развиваются. Женщина может скрывать, имея разные парфюмерные средства, пускаются в ход и жевательные резинки, чтобы не было запаха. Но тем не менее, женщины не контролируют, как вдруг кашлянут во время ужина или обеда, у них этот страшный, отвратительный, неприятный, глубокий мужской кашель курильщика. Он возникает у курящей женщины очень быстро.

— Была же в Абхазии когда-то такая традиция, что женщины курили: курили трубку, и много, и среди них были долгожители, как ни странно.

— Может быть, тогда табак был натуральный, чистый. И другого вредного ничего не было вокруг, продукты были экологичные. И нервная система была спокойней. Сейчас поток информации настолько большой, стрессовый век у нас сейчас. Сейчас даже если у нас все хорошо, идет поток информации со всего мира, и ты не можешь оставаться спокойным.

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— В России и во многих других странах был принят закон о запрете курения в общественных местах, мало кто верил, но сейчас не увидишь просто так стоящего на улице человека с сигаретой в руках. Насколько актуально для Абхазии принятие такого закона?

— Я считаю, что для Абхазии это очень актуально стало уже. В нашем обществе не было принято, чтобы за столом сидели мужчины молодые и взрослые, и они на застолье вдруг начинали курить. Я такого не помню. А сейчас на свадьбах, на торжествах, сидят старшие, младшие, дети, женщины, и мужчины начинают курить, дым столбом. Вред от пассивного курения никто не отменял.

Если человек постоянно подвергается пассивному курению, на работе и в семье, то у него риск такой же, как у курильщика, может, чуть меньше процент. Я считаю, что в общественных местах люди не должны курить.

— Я знаю главу семьи, который особо не заботится, что в комнате женщины и дети, и курит в помещении. Как с этим бороться?

— Считаю, что средства массовой информации должны начать пропагандировать и говорить об этом. Это, конечно, эгоизм: хочу, приятно, я курю, а мне без разницы, что это вредно моим детям, моей жене, моей семье.

— Если в Абхазии примут закон о запрете курения в общественных местах, будет ли он исполняться, как его воспримут?

— В других странах начинает же исполняться. Мы должны стремиться к тому положительному, что есть в других странах. Я не думала, что в России это может так хорошо исполняться. До чего отвратительны были эти засыпанные окурками автобусные остановки, эти женщины, мужчины, подростки, идущие с сигаретами в руках по улицам. Так приятно наблюдать, что сейчас все чисто и прекрасно.

— Есть еще такая проблема: спор по поводу прав курильщиков и права некурящих. Кто здесь прав?

— Некурящие правы. Курильщики, если хотят курить, это будет в специально отведенных местах. Они убивают свое здоровье и параллельно хотят убивать здоровье окружающих людей. Мы тебе не запрещаем курить, но и ты уж не беспокой нас, людей, которые хотят быть здоровыми.

Я хотела бы пожелать всем здоровья. У кого есть эта проблема – избавиться, а кто пробует, чтобы не баловались. Потому что гораздо труднее будет бросать, когда сформируется зависимость. Лучше сейчас, если и попробовали, оставьте.