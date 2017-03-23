Средство от туберкулеза: прилежность

Sputnik, Амра Амичба.

— Что входит в круг ваших обязанностей? В чем заключается работа консультанта?

— Вся наша деятельность направлена на то, чтобы больные туберкулезом смогли вылечиться, потому что заболевание тяжелое, сложное, длительное. И чтобы вылечиться, нужна, конечно, помощь медицинских работников, семьи, общественности, и помощь социальных работников общественной организации, консультантов по прилежности.

Прежде всего, попадая в больницу, в стационар или амбулаторные противотуберкулезные пункты, люди вообще ничего не знают о туберкулезе. К сожалению, в Абхазии мало что знают о туберкулезе, хотя в республике это довольно-таки распространенное заболевание. А если учесть то, что это заболевание инфекционное, легко распространяемое, наша задача — не дать возможности для широкого распространения этого заболевания. На сегодняшний день проблема становится настолько серьезной, сложной, что есть и смертельные случаи.

Я, как консультант по прилежности, стараюсь всем нашим пациентам, попадающим в больницы, объяснить, рассказать все о туберкулезе, насколько это сложная болезнь, насколько тяжело лечиться, и насколько необходимо лечится. Потому что речь уже идет не только о здоровье и жизни самого больного, но и всего его окружения.

Сложно лечиться, потому что заболевание сопровождается иногда и другими сложными заболеваниями, которые провоцируют прием сильных антибиотиков.

Все больные должны знать, насколько тяжело будет лечиться, они должны быть к этому готовы. И наша задача, наша цель — донести до больного, что это не грипп и даже не воспаление легких. Сам туберкулез не проходит, если заболел им, надо лечиться. В противном случае погибает не только пациент, но и заражает вокруг себя все свое окружение.

Помогаем врачам в организации медицинских консультаций. Моя задача — помочь больным продержаться, пролечиться два года, потому что наша общественная организация курирует именно сложную форму, которая лечится два года. В течение двух лет пациент пьет препараты.

— Подходы к больным, которые не хотят лечиться, какие? Уговариваете их?

— Начинают лечение, потом срываются. Это действительно тяжело, по стандарту, в течение двух лет человек должен пить шесть раз в неделю по 15-20 таблеток. Это нагрузка на печень, болит голова, на психику некоторые действуют, мы все это понимаем. Наша задача, чтобы человек не сорвался, а если уж сорвался, вернуть его к лечению. Еще один момент, очень много случаев, когда параллельно идут ВИЧ и гепатит. В этих случаях удваивается сложность лечения.

При выписке пациента из стационара по месту жительства вся информация переходит в амбулаторные пункты. И больной не приезжает в туберкулезную больницу, чтобы получить свои лекарства. Он приходит в амбулаторный пункт, там же сдает анализы. Медсестра амбулаторного пункта в курсе всех передвижений пациента. Я приезжаю в пункт, и она мне говорит о том, какие существуют проблемы. Например, она говорит, что больной не пришел за препаратами. Почему он не пришел, что с ним случилось, какая у него проблема? Она может не знать, потому что она не мобильна, нет транспорта. У меня есть транспорт, еду к нему и выясняю, почему ты, дорогой мой, перестал лечиться. И, несмотря на то, что он мне говорит, а иногда бывает и на три буквы посылает, говорит, устал, больше не приходите ко мне. В мои обязанности входит также, например, больному человеку надо что-то сделать вне больницы, вне дома, вот для этого я и есть.

— Как должны вести себя больные туберкулезом в общении со здоровыми людьми?

Есть разные формы туберкулеза – открытая форма и закрытая. Человек должен знать, какая у него форма. Если он попал в стационар, как правило, это уже открытая форма, он должен лежать в стационаре и минимально контактировать с внешним миром. А если это и происходит, то существует ряд способов защитить здоровых людей от этого заболевания. Хотя бы просто одеть маску, что у нас, к сожалению, не принято.

У нас почему-то стыдно болеть туберкулезом. Вот это большой бич. У нас скрывают, что болеют, обманывают, наша задача, задача социальных работников, соблюдая конфиденциальность, это тоже один из принципов нашей работы, — постараться донести до больных, что не стыдно болеть. А стыдно и даже преступно не лечиться.

— Если человек скрывает, что у него туберкулез, как другим распознать симптомы и защититься от болезни?

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— Если человек скрывает, симптомы должны знать все. Об этом мы проводим лекции не только среди больных, но и в школах целый ряд познавательных мероприятий с участием врачей туберкулезной больницы. Все, начиная с детей, должны знать о туберкулезе. Симптомов несколько – кашель, температура, не под сорок, а 37-38, но она постоянна в течение двух недель, ночное потоотделение, потеря аппетита и снижение веса. Необязательно, что у человека все эти симптомы одновременно. Может быть один из симптомов. И только врач-фтизиатр может поставить диагноз, не терапевт и не хирург. В Абхазии, слава богу, при всевозможных минусах, недостатка во фтизиатрах нет. Амбулаторные пункты есть, куда каждый может обратиться и сдать мокроту.

Вторым фактором является понимание больными, что лечиться надо. Моя задача заключается именно в этом. Что человек, заболев, понял, что только надо лечиться. И не просто лечиться, а лечиться по утвержденной схеме. И Республиканский противотуберкулезный диспансер — единственное, наверное, медицинское учреждение в Абхазии, где действительно все делается бесплатно. То есть бесплатная диагностика, лечение, даже бесплатное трехразовое питание. Когда Республиканский противотуберкулезный диспансер заработает в полную силу, это будет очень хорошо. У нас достаточно много людей, которым было бы легче лежать в стационаре. Есть категория малоимущих людей, одиноких, у которых просто нечего кушать дома. А в больнице соответствующее питание.

— Вы предвосхитили мой вопрос. Как консультант по прилежности вы говорите о том, что необходимо лечиться и не запускать болезнь.

© Fotolia/ VILevi Ученые Молдавии вылечат от смертельной формы туберкулеза

— К сожалению, бацилла Коха настолько неубиваемая, что в последнее время мутировала. Существует такая форма, против которой еще нет в мире препаратов, она уже настолько сильна. Поэтому сегодня без химии, без терапии вылечить туберкулез просто невозможно. И если раньше туберкулез максимум лечился полгода, то сейчас полгода лечится только самая легкая форма. А вообще от шести месяцев до двух и более лет. Кто сказал, что тяжелое заболевание легко вылечить? Очень тяжело лечится. Это сильнейшие противотуберкулезные антибиотики, но выхода нет. Или ты лечишься и живешь, и, вылечившись, забываешь, что когда-то болел туберкулезом, потому что, слава богу, он не передается по наследству или другим способом, им можно только заразиться. Или же ты, не вылечившись, умираешь, при этом инфицировав все ближайшее окружение. Вы знаете, были случаи, когда умирали молодые люди, потому что не лечились.

Сейчас по всему миру вводятся новые препараты по лечению туберкулеза. Они уже и у нашего Минздрава есть. Но это препараты, которые надо принимать под строгим контролем врачей, и для этого нужен стационар. То есть у нас уже есть новые препараты, есть пациенты, которым они нужны, но не могут начать принимать, потому что это надо делать под наблюдением врача. В этом году уже обещают запустить больницу.

Некоторые выезжают, чтобы скрыть свою болезнь, некоторые выезжают из-за недоверия нашим врачам. Из практики выясняется: выехав, подтвердив диагноз, лечиться вне дома практически невозможно. Лечение проходит длительное время, поэтому возвращается домой, и опять к нам в программу и продолжает лечиться.

Болеют этой болезнью, как правило, скрывая. Понимают, что они нарушают, вредят окружающим, но сделать ничего не могут, уже и на психику влияет болезнь. И потом, это действительно большая нагрузка на организм, если принимать препараты так, как надо. Почему-то больные в основном мужчины, это следствие увлечения алкоголем и наркотическими веществами. Все это сказывается и на психике, и на лечении. Плюс к туберкулезу, как правило, гепатит и ВИЧ, потому что иммунная система слаба, и заболевание происходит очень легко.

И самое страшное, знаете что? Это раньше туберкулез был социальной болезнью – бедные, нищие. Сейчас болеют все — и богатые, и бедные, мужчины и женщины, молодые и старые.

— С чем вы это связываете?

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— Потому что все мы живем в одном обществе, ходим в одни и те же развлекательные заведения, рестораны, ходим на одни и те же свадьбы, похороны, садимся в автобусы, маршрутки. Бацилла не выбирает, кто ее вдохнул — в том она и осталась. Если человек физически здоров, ничем другим не болеет, как-то справляется с этой бациллой, она в нем живет и живет. Но как только происходит сбой в иммунной системе, бацилла начинает просыпаться, размножаться и человек заболевает туберкулезом. Вот это и происходит в основном с людьми.

Все зависит от тебя. Если ты не будешь лечиться, ты умрешь. Сегодня вылечиться от туберкулеза в Абхазии можно. Проблемы с противотуберкулезными препаратами в Абхазии нет: раньше их поставляли "Врачи без границ", сейчас с этим с успехом справляется Минздрав. Да, умирают. Но умирают не от того, что врачи плохие или кому-то не хватило лекарств. Умирают от того, что прекращают лечение. И эта форма туберкулеза становится уже неизлечимой.

Моя задача донести до больного, что да, уважаемый, трудно, стыдно кому-то, может быть, но лечиться необходимо.