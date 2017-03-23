Харазия: мы не смогли достичь наплыва репатриантов в Абхазию

О том, как проходит перепись среди репатриантов, и как сказывается криминогенная ситуация в стране на процессе репатриации, рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Раде Ажиба председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия.

— Вадим Николаевич, государственный комитет по репатриации был создан 24 года назад в тяжелое для Абхазии время. Ваш комитет оказывает помощь репатриантам, насколько это вам удается?

© Sputnik / Томас Тхайцук Война, вернувшая родину: история сирийского солдата Гечба

— Госкомитет по репатриации оказывает помощь репатриантам в адаптации, создает условия для возвращения соотечественников, которые в результате трагических событий ХIX века были вынуждены покинуть Абхазию. Комитету 24 года, мы еще в юном возрасте. Хочу напомнить, что комитет был создан в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, после мартовского наступления. После неудачного январского и мартовского наступлений первый президент Абхазии Владислав Ардзинба невзирая на сложности нашел в себе силы подписать указ о создании Государственного комитета по репатриации. На сегодняшний день, госкомитет функционирует, выполняет поставленные перед ним цели и задачи. Хочу вспомнить первых и последующих руководителей Нугзара Ашуба, Апполона Шинкуба, Гиви Допуа, Фения Авидзба, Анзора Мукба, Зураба Адлейба, Хрипса Джопуа. Это известные люди в стране, которые внесли огромный вклад в становление нашей государственности. У них большой опыт работы в вопросах репатриации. Я до сих пор ко многими из них обращаюсь за советом, горжусь, что работаем сообща. Не могу не сказать о коллективе, он молодой и энергичный. Горжусь тем, что уже долгие с нами работают репатрианты, которые одними из первых приехали на историческую родину. Проблем много, но, тем не менее Госкомитет работает достаточно успешно. Конечно, хотелось бы, чтобы Комитет по репатриации решал более глубокие проблемы, но для этого нужны соответствующие экономические условия. Сегодня у комитета есть свой фонд, но средств недостаточно. Нужно проводить агитационную, пропагандистскую работу и среди диаспоры, и в нашем обществе. Тут необходима большая работа не только комитета, но и всего нашего общества. От нас многие ожидали, что мы сможем организовать большой наплыв наших соотечественником на историческую родину. Но, к сожалению, мы таких результатов не достигли. По факту, на сегодняшний день постоянно на территории Абхазии проживает около трех с половиной тысяч репатриантов. До восьми тысяч наших соотечественников получили абхазские паспорта. Те люди, кому мы помогли, всегда в поле зрения. Зря многие говорят об оттоке репатриантов.

— Вы опровергаете тот факт, что многие репатрианты уехали из Абхазии?

— Да, конечно опровергаю. Это неправда, что якобы репатрианты продали свои квартиры и уехали. Во-первых они не имеют права продавать квартиры, которые дает им государство. При этом не могу не сказать, что репатрианты из Сирии в количестве 40 человек уехали, но 12 из них вернулись обратно. У них много причин, для того чтобы уехать в Европу.

— А в чем причина?

© Sputnik / Томас Тхайцук Истории репатриантов из Сирии: первый фильм о жизни национальных общин

— Нам мешает общественно-политическая, криминогенная ситуация в стране. Это надо признать. Я хочу, чтобы люди правильно понимали, что никто не делает анализ оттока местного населения, не то, что репатриантов. Вот тут нужно всем задуматься, и искать пути решения. Эти причины оказывают плохое влияние на решение представителей диаспоры приехать на историческую родину. Ну, как бы то ни было, мы с оптимизмом смотрим в будущее, и надеемся, что ситуация во всем изменится. Мы наладили хорошие отношения с диаспорой из Иордании, подписали соглашение с культурным центром из Турции.

— А как происходит репатриация на практике? Чем вы помогаете переехавшим репатриантам?

— По приезде репатриант обращается в отдел регистрации Госкомитета по репатриации. Мы ставим его на учет, и первые пять лет со дня пребывания в республике отслеживаем его жизнь. Если есть проблемы с языком, то направляем на курсы абхазского языка. Наш адаптационный отдел занимается трудоустройством репатрианта, здесь учитываются его профессиональные навыки по возможности. Сегодня до 88% репатриантов в республике трудоустроены. С гордостью скажу, что наши соотечественники работают на абхазском телевидении, на пивзаводе, в сфере здравоохранения. А также 28 студентов, из числа репатриантов, сегодня учатся в Абхазии, лучшие из них получают стипендию Омара Беигуаа. Мы также отправляем на учебу детей репатриантов в Россию и Турцию, их сегодня восемь человек. Таким образом, первые пять лет мы оказываем поддержку репатрианту в соответствии с законом о репатриации.

— В прошлом году было заявлено о проведении всемирной переписи абхазской диаспоры. Госкомитет по репатриации начал свою работу в этом направлении?

© Sputnik / Томас Тхайцук Ажиба: проект Государственной программы по репатриации готов

— Это была инициатива представителя Абхазии в Германии Хиблы Амичба, которую мы безусловно поддержали. Мой заместитель Гугуца Джикирба сразу же начала работать над этим проектом. На сегодняшний день, в нашей республике нашими силами работа продвигается, а руководство диаспор, в тех странах, с которыми у нас есть контакты, осведомлены. У нас это займет пару месяцев, помимо количества репатриантов мы хотим знать о них все данные. Имею в виду, сколько им лет, где работают, где кто учится, какие условия проживания, и какую помощь государство оказывает им. Хотя мы всегда занимаемся анкетированием репатриантов, но возможно кто-то упущен.

— А как же зарубежные диаспоры?

— Там работа ведется, но с трудом. Дело в том, что в некоторых странах абхазы проживают не консолидировано. В Турции, например, такой проблемы нет, местные дернеки владеют ситуацией, люди там друг с другом общаются и имеют представление о численности. Но так далеко не во всех странах. В Канаде не знаем что происходит, есть диаспора в Голландии, Болгарии, Египте, но о них мы знаем гораздо меньше. В столице Иордании Аммане 400 семей абхазов, однако, сколько абхазов живет в сельской местности, никто не может сказать. Нужно искать патриотов на местах, которые помогут нам собрать эту информацию.

— На следующий год государственному комитету по репатриации исполнится 25 лет. Наметили планы, как вы будете отмечать юбилей?

— Мы понимаем, какая серьезная дата — 25 лет комитету репатриации. Мы уже думаем, как будем отмечать юбилей. Намечена огромная программа, с привлечением соотечественников из Сирии, Иордании, и Турции. Планируем провести Международный фестиваль, а также экономический форум среди наших соотечественников.



