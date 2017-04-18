Сценограф Яцовскис: премьера "Бешеных денег" в юбилей Светланы Немоляевой

Корреспондент Sputnik Литва встретился с Мариюсом Яцовскисом.

С Мариюсом мы встретились в зрительном зале театра на следующий день после премьерного показа "Бешеных денег". Его декорации по-прежнему украшали основную сцену театра, звукорежиссер время от времени включал музыкальное сопровождение спектакля, осветители проверяли яркость софитов и света в зале…

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— Мариюс, вы работали с очень многими московскими театрами — с театром имени Евгения Вахтангова, с "Современником", театром на Малой Бронной, театром Сатиры, Московским областным театром юного зрителя. В Театре имени Маяковского — это уже вторая ваша работа. Активно осваиваете Москву?

— Это случилось неожиданно даже для меня самого. Я не заметил, как это произошло. Раньше я работал в основном в Вильнюсе и других городах Литвы, а сейчас наоборот — больше работаю в Москве, а в Вильнюсе совсем немного. Это не плохо и не хорошо, просто так складывается моя карьера. Я этому рад.

— Где рождаются идеи, рисуются эскизы, идет работа над будущим оформлением сцены — в Москве или Вильнюсе?

— Все технические подготовительные работы делаю в Вильнюсе. В Москве у меня нет никакой базы, мастерской. Да и жить мне все-таки нравится в Вильнюсе. Нет мыслей о переезде, даже временном. Получив задание, я возвращаюсь домой, рисую эскизы, занимаюсь чертежами, делаю там макеты, привожу в Москву и сдаю их режиссеру. И по возможности быстрее уезжаю назад. Хотя 3-4 месяца в году все равно провожу в Москве.

— И сколько времени прошло с момента получения задания для спектакля "Бешеные деньги" до его осуществления?

— Предложение от режиссера Анатолия Шульева поступило примерно год назад, в мае 2016-го. Потом в Вильнюсе я прочитал пьесу, через несколько месяцев стал приезжать к Анатолию, чтобы разобраться, чего мы хотим, и осенью 2016 года начались работы по изготовлению декораций. Так что можно с пафосом заявить, что над одним спектаклем я работаю целый год. Но это, конечно, не так — просто этапами в течение года.

— А как рождается оформление сцены — после прочтения сценария или долгих обсуждений идей вместе с режиссером?

— Сама пьеса, конечно, один из самых важных факторов, но все-таки важнее режиссер и его концепция. По крайней мере, для меня мысли режиссера и его пожелания намного важнее. Даже важнее, чем драматургия. А дальше — мой личный подход к материалу.

— Не могу не восхититься вашей работой — созданные образы в спектакле "Бешеные деньги" идеально дополнили драматургию пьесы. Монументальные коринфские колонны, гнезда на них, массивные качели — что из этого было ваше, а что режиссерское? И что символизируют эти образы?

— Мы вместе с Анатолием долго прорабатывали разные идеи, поэтому правильнее будет сказать, что это наша общая работа. Отталкиваясь от моих предложений и первичных идей, Анатолий создавал конкретные образы.

Но только я не люблю мыслить такими категориями, как символы на сцене. Я работаю над атмосферой, над настроением. Эти роскошные коринфские капители на старых деревянных бревнах обозначают иллюзию роскоши. У героев же нет денег — они занимают их у других, чтобы вернуть долги третьим, но живут роскошно. Не знаю, возможно ли вообще передать это визуально, да и есть ли смысл, но, может быть, для зрителя мои декорации объясняются именно так.

Не помню, кому принадлежит эта фраза, но сказано отлично: "Есть два главных критерия сценографии: нравится и подходит". Все. И никаких оправданий, пояснений больше не требуется.

— Макеты делаете сами или кто-то помогает?

— Раньше сам, но сейчас у меня есть ассистент и она действительно мне очень помогает. Вдвоем получается даже не в два, а в четыре раза быстрее. Все же делается руками, я не использую никакие лазеры. Обычно масштаб макетов 1:25, но если сцена огромная, то 1:40. И нужно не просто создать макет, а разобрать его, сложить в плоскую папку и увезти из Вильнюса в Москву. А это тоже дополнительная техническая задача.

— Не было курьезов на границе? Все-таки не часто через границу провозят будущие декорации спектакля.

— Однажды было. Я всегда хожу через "зеленый коридор" — багаж у меня обычно небольшой. А в тот раз был объемный чемодан, большая папка и еще рюкзак, и в Москве меня решили досмотреть. Открыли чемодан, а там длинная труба — это я вез декорации для предыдущей постановки в Театре Маяковского — детского спектакля "Фабрика слов". Таможенники никак не могли понять, что это и зачем. Несколько раз пропускали эту трубку через рентген и с пристрастием допрашивали. Но потом отпустили.

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— А где легче работается — в Москве или Литве?

— У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Если говорить про творческую сторону, то очень сложно и тяжело работается везде, независимо от места. А что касается технической, организационной, производственной стороны, то в Москве, пожалуй, лучше. Здесь есть очень хорошие мастерские. Тут работают профессионалы, которые специализируются на театральных декорациях. Изготавливают все на высочайшем уровне.

В Литве тоже есть хорошие мастера, но их очень мало и мастерские просто перегружены работой. А если говорить о Театре Маяковского, то это один из редких московских театров, который сам изготавливает все декорации.

— Помогает вам то, что руководители двух крупных московских театров — Вахтангова и Маяковского — земляки?

— Не буду отрицать или скрывать, их присутствие косвенно помогло мне зацепиться в Москве. Конечно, чувствуешь себя более комфортно и уютно.

— А почему вы вообще решили стать художником?

— Вся моя семья со стороны отца — творческая интеллигенция. Мой отец Адомас Яцовскис — сценограф и живописец (работает вместе с Римасом Туминасом — Sputnik). Его старшая сестра Александра Яцовските — художник по костюмам и график. Мы с ней много работаем в Литве тандемом — я делаю декорации, а тетя занимается костюмами. Их младший брат, мой дядя, Йокубас Яцовскис — график-дизайнер.

В подростковом возрасте у меня даже вопроса не было, кем я стану. Это было само собой разумеющимся, что я поступлю в Художественную академию. Другие варианты даже не обсуждались.

В итоге я поступил на сценографию, во время учебы оформил несколько спектаклей, успешной была моя дипломная работа для Литовского национального театра оперы и балета — я оформил балет "Медея". Однако потом я оказался невостребованным. Были страшные паузы, меня никто не звал, у меня не было работы, и я вообще не понимал, чем буду заниматься в жизни. Но, слава богу, в определенный момент лед тронулся.

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— Отец вам как-то помог в этом?

— Не буду скрывать — да. Папа меня брал на работы по костюмам к спектаклям Римаса Туминаса. Академию я закончил в 1996 году, а в 1998-м нарисовал костюмы к спектаклю "Царь Эдип". Отец делал для этого спектакля декорации. Потом мы работали вместе над спектаклями "Играем… Шиллера!" в театре "Современник", "Ревизор" — в театре Вахтангова, "Ромео и Джульетта" — во Вроцлавском театре Wspolczesny. Так что в этом смысле отец мне помогал, я этого не скрываю, и мне за это абсолютно не стыдно.

А потом у меня все начало складываться и я уже давно работаю самостоятельно. В прошлом году, когда Туминас и отец готовили спектакль "Царь Эдип" в Греции и меня снова приглашали рисовать костюмы, пришлось даже отказаться. Сказал, что если возьмусь, то просто умру от переработки — совсем не было сил.

— Премьерные показы спектакля "Бешеные деньги" скоро закончатся. Уже знаете, чем займетесь дальше?

— Да, 20 апреля я возвращаюсь в Вильнюс и сразу же делаю макет к балету по "Процессу" Кафки для Литовского национального театра оперы и балета. Премьера назначена на осень этого года.

Следующий проект — "Ревизор" в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в Минске. С Николаем Пинигиным (худрук театра — Sputnik) это уже вторая наша совместная работа. Мы несколько лет назад сделали "Чайку".

Сейчас с режиссером Павлом Сафоновым нас пригласили сделать в Театре "Ленком" "Кабалу Святош" Михаила Булгакова. Причем поставили очень жесткие сроки — в середине июля уже нужно что-то показать Марку Захарову, а премьера намечена на сентябрь. Это сложнейший материал, а времени у меня вообще нет. Актеры уже репетируют, начались читки. Но я очень хочу попробовать и, надеюсь, все у меня получится.