Харизма и настойчивость: Дробыш рассказал, как стать звездой

– Что вы сами чувствуете, выходя на сцену, где каждый день выступают дети из "Ты супер!"?

— Сидя в кресле, я всегда пытаюсь понять, каково это – находиться на сцене, всего в нескольких метрах от камеры. Ведь надо, действительно, обладать смелостью, чтобы выйти сюда. Потому что даже когда я выбегаю к ребятам в процессе съемок, то мне становится очень волнительно. Определенная сложность – выступать перед четырьмя немолодыми членами жюри, которые так пристально смотрят на тебя, плюс зрительный зал. Я восхищаюсь ребятами!

- Как один из лучших продюсеров, могли бы вы назвать несколько качеств настоящего артиста, на которые в первую очередь обращает внимание опытный музыкальный продюсер?

— Человек должен быть интересным, глубоким, веселым. Кем угодно, но чтобы хотелось на него смотреть, чтобы нельзя было оторвать взгляд. Некоторые называют это харизмой. Одним вокалом меня точно не пронять, потому что поют хорошо, поют многие, но вот так, чтобы человек смог забраться тебе в душу и там щекотать – вот это дается только об Бога. Звезд много не бывает именно поэтому.

- У конкурсантов из "Ты супер!" есть такие качества?

— Есть! Есть дети, которые объединяют в себе и уникальный вокал, и притяжение. Отличный тому пример – Валерия Адлейба из Абхазии. Есть ребята, которые находятся вне поля судейства жюри, которые просто могут встать рядом с нами и смотреть на все происходящее. Даже я чувствую неловкость в том, что я должен оценивать их, потому что вместо того, чтобы судить – я просто получал удовольствие. А это самая высшая похвала.

- Когда дети вас обсуждают, то часто звучит прозвище "дядя Витя". А кто-нибудь из ваших близких или коллег называет вас так?

— Да уж, боюсь, что после проекта "Ты супер!" это прозвище точно прилипнет ко мне. Конечно, я не пытаюсь казаться моложе, чем я есть, но и стариком себя не считаю. Просто здесь, среди своего сынка Стаса Пьехи и достаточно молодой Елки… Наверное, для всех я действительно дядя Витя. Не важно, как дети это говорят, главное, чтобы говорили это с любовью. Все, что происходит у нас на проекте, даже уход из проекта, все это происходит со знаком "плюс". В этом, наверное, и есть самая большая сила проекта.

- Что бы вы сказали ребятам из проекта "Ты супер!"? Слова напутствия тем, кто прошел в следующий тур и поддержка для тех, кто ушел?

— Каждый раз говорю каждому ребенку в проекте: нужно выбирать ту песню, которая позволит показать максимальные возможности. Уже было несколько осечек из-за неудачно подобранного материала. Ответственность на детях, я считаю. Потому что если бы мне сказали: "Пой это", а я бы чувствовал, что это не мое, и топал бы ногами, поднял бы скандал и сделал бы так, чтобы мое недовольство дошло до каждого. Чтобы, в конце концов, приняли правильное решение в пользу ребенка.

Это сказано ни в коем случае не в огород людей, которые работают с детьми. Те, кто прошли в финал – уже понимают то, что от них требуется, а от них должно исходить больше "самообороны" и "самонападения" в сторону людей, которые с ними занимаются, вплоть до того, чтобы достучаться до дяди Вити.