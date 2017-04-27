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Работа Владимир Воуба

Мир из штрихов и линий Владимира Воуба

© Фото: Владимир Воуба
Интервью
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2020

На контрастах черного и белого, карандашом и углем, первый абхазский художник, оформивший Нартский эпос, Владимир Воуба создает работы на темы фэнтези, абхазских сказок, Древней Греции. Корреспондент Sputnik Анжелика Бения погрузилась в мифический мир штрихов и линий.

Владимир Воуба родился в 1975 году в Сухуме. Учился в Сухумском художественном училище, затем в Абхазском государственном университете на факультете художественной графики. В 2001 году окончил Белорусский госуниверситет по специальности "преподавание изобразительного искусства и мировой художественной культуры". В графическом искусстве Абхазии работы Владимира Воуба выглядят новой творческой гранью.

Открытие центрального выставочного зала в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Лучшего художника года" выбрали на открытии ЦВЗ Абхазии

 Почему вы стали художником? 

  С детства люблю рисовать. От природы были какие-то способности, я их и развивал. Для того чтобы стать творческой личностью, создать какое-либо произведение искусства, в котором будет присутствовать твое виденье мира, необходимо копить знания и технический опыт.

 Стать художником – это то, о чем вы мечтали с детства? 

  Да. Я хотел стать художником. У меня просто была потребность этим заниматься. Желание заниматься привело к какому-то качеству. Надеюсь, кому-то интересно.

Почему ваш выбор пал именно на графику?

 Чтобы заниматься живописью нужна студия. Сложно этим заниматься без условий, поэтому и перешел на графику.

А графика? Насколько сложно работать в этом направлении?

 Графика — сложное направление. Я любил читать мировую художественную литературу, которая была иллюстрирована работами известных художников, таких книжных графистов, как Борис Дехтерев, Иван Кусков и других. На их примере и рос.

 За внешней легкостью ваших работ скрывается глубокое знание формы и пространства. Ваш творческий почерк индивидуален. Как вы искали свою технику?

 Сам разработал экспериментальным методом. Химичил, изучал свойства красок, текучесть и так далее. Но я нашел, что хотел. Я не ограничиваю себя только графикой. Даже в ней есть много направлений, есть тушь, карандаш, есть линейная графика. Я старюсь работать во всех жанрах.

  • Из серии Подводный мир Ацанов
    Из серии "Подводный мир Ацанов"
    © Фото: Владимир Воуба
  • Нарт и Нефертити
    Нарт и Нефертити
    © Фото: Владимир Воуба
  • Из серии Подводный мир Ацанов
    Из серии "Подводный мир Ацанов"
    Владимир Воуба
  • Из серии Нартский эпос
    Из серии "Нартский эпос"
    © Фото: Владимир Воуба
  • Работа Владимир Воуба
    Работа Владимир Воуба
    © Фото: Владимир Воуба
  • Работа Владимир Воуба
    Работа Владимир Воуба
    © Фото: Владимир Воуба
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© Фото: Владимир Воуба
Из серии "Подводный мир Ацанов"

 В ваших работах встречаются интересные персонажи. Образы абхазов поэтичны и изящны, местами они встречаются вместе с фараонами и сфинксами. Откуда они?

 Из эпоса, сказок и греческой мифологии. Кстати, есть эпос в цвете. Есть вся Греция до тысячи иллюстраций. Есть работы в восточном стиле. Есть серия работ декоративных фонтанов с барельефами. Много зависших проектов, но нужны спонсоры.

 Если говорить о национальном творчестве, какой спецификой оно должно обладать и насколько сложно работать в этих рамках, или для вас таких рамок нет?

 Для меня нет таких рамок. Произведение живописи — это продукт не только одной культуры. Нужно осваивать и перерабатывать не только один пласт мировой культуры. Через призму своей культуры нужно пропускать другие. Совсем не обязательно, чтобы национальным было только такое произведение, герои, которых в национальной одежде. Тема, сюжет, техника выражения играют большую роль.

Теги:
Абхазия


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