Мир из штрихов и линий Владимира Воуба

Владимир Воуба родился в 1975 году в Сухуме. Учился в Сухумском художественном училище, затем в Абхазском государственном университете на факультете художественной графики. В 2001 году окончил Белорусский госуниверситет по специальности "преподавание изобразительного искусства и мировой художественной культуры". В графическом искусстве Абхазии работы Владимира Воуба выглядят новой творческой гранью.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Лучшего художника года" выбрали на открытии ЦВЗ Абхазии

— Почему вы стали художником?

— С детства люблю рисовать. От природы были какие-то способности, я их и развивал. Для того чтобы стать творческой личностью, создать какое-либо произведение искусства, в котором будет присутствовать твое виденье мира, необходимо копить знания и технический опыт.

— Стать художником – это то, о чем вы мечтали с детства?

— Да. Я хотел стать художником. У меня просто была потребность этим заниматься. Желание заниматься привело к какому-то качеству. Надеюсь, кому-то интересно.

— Почему ваш выбор пал именно на графику?

— Чтобы заниматься живописью нужна студия. Сложно этим заниматься без условий, поэтому и перешел на графику.

— А графика? Насколько сложно работать в этом направлении?



— Графика — сложное направление. Я любил читать мировую художественную литературу, которая была иллюстрирована работами известных художников, таких книжных графистов, как Борис Дехтерев, Иван Кусков и других. На их примере и рос.

— За внешней легкостью ваших работ скрывается глубокое знание формы и пространства. Ваш творческий почерк индивидуален. Как вы искали свою технику?

— Сам разработал экспериментальным методом. Химичил, изучал свойства красок, текучесть и так далее. Но я нашел, что хотел. Я не ограничиваю себя только графикой. Даже в ней есть много направлений, есть тушь, карандаш, есть линейная графика. Я старюсь работать во всех жанрах.

Из серии "Подводный мир Ацанов" © Фото: Владимир Воуба

Нарт и Нефертити © Фото: Владимир Воуба

Из серии "Подводный мир Ацанов" Владимир Воуба

Из серии "Нартский эпос" © Фото: Владимир Воуба

Работа Владимир Воуба © Фото: Владимир Воуба

Работа Владимир Воуба © Фото: Владимир Воуба 1 / 6 © Фото: Владимир Воуба Из серии "Подводный мир Ацанов"

— В ваших работах встречаются интересные персонажи. Образы абхазов поэтичны и изящны, местами они встречаются вместе с фараонами и сфинксами. Откуда они?

— Из эпоса, сказок и греческой мифологии. Кстати, есть эпос в цвете. Есть вся Греция до тысячи иллюстраций. Есть работы в восточном стиле. Есть серия работ декоративных фонтанов с барельефами. Много зависших проектов, но нужны спонсоры.

— Если говорить о национальном творчестве, какой спецификой оно должно обладать и насколько сложно работать в этих рамках, или для вас таких рамок нет?

— Для меня нет таких рамок. Произведение живописи — это продукт не только одной культуры. Нужно осваивать и перерабатывать не только один пласт мировой культуры. Через призму своей культуры нужно пропускать другие. Совсем не обязательно, чтобы национальным было только такое произведение, герои, которых в национальной одежде. Тема, сюжет, техника выражения играют большую роль.