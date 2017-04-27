Восьмой Деловой форум в Сухуме должен стать прорывным

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— Андрей Николаевич, вы активный участник всех абхазо-российских деловых форумов, которые уже традиционно проходят в Сухуме. Скажите, что планируется в этом году? Состоится ли очередной форум, и какая идея будет ключевой?

— В ходе VII Абхазо-российского делового форума Российско–Абхазский деловой совет Торгово-промышленной палаты РФ, председателем которого я являюсь, провел выездное заседание, в рамках которого обсуждались такие важные вопросы двустороннего сотрудничества, как развитие торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, реализация проектов двустороннего сотрудничества в режиме государственно-частного партнерства, опыт реализации совместных пилотных проектов, в том числе при содействии правительства Абхазии и Торгового представительства Республики Абхазия в России.

В рамках заседания состоялось представление и подписание двух крупных и стратегически важных для Абхазии инвестпроектов, проработкой которых занимался наш Совет. Во-первых, соглашения о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Абхазия между российским "ЭкоТехноМенеджмент Групп" и правительством Республики Абхазия, и, во-вторых, соглашение о сотрудничестве в области инновационной стройиндустрии.

В ноябре этого года в Абхазии состоится восьмой Деловой форум. Организаторами мероприятия традиционно являются министерства экономики России и Абхазии. Программа этого Форума, насколько мне известно, еще не сверстана, поскольку его концепция пока что не утверждена. Но у меня нет сомнений, что Форум будет проведен, и он станет очередным важным шагом в направлении укрепления бизнес-сотрудничества между нашими странами.

— Наверное, уже есть какие-то предложения по содержанию Форума: по его теме, основным участникам и тому подобное. У Российско-Абхазского делового совета наверняка есть какое-то свое видение?

© Sputnik. Владимир Трефилов Тания: на форуме были заключены соглашения на сумму в 500 млн руб

— Да, конечно, у нас такое видение и, главное, опыт есть. Мы намерены внести в Министерство экономического развития России, как минимум, два предложения, которые, как я полагаю, помогут поднять Форум на новый уровень и еще больше сблизить предпринимательские круги наших стран.

Во-первых, следовало бы сформировать для участия в Форуме делегации предпринимателей из российских регионов, традиционно заинтересованных в установлении и налаживании различного рода деловых контактов с республикой. Я думаю, что более широкое участие представителей малого и среднего бизнеса из регионов позволит абхазским и российским предпринимателям расширить свой круг общения, а сам Форум еще больше приблизит его участников к реализации конкретных проектов.

Еще одна идея, которую, наверное, можно реализовать – это проведение специальной молодежной секции, в рамках которой можно было бы обсудить несколько конкретных молодежных проектов-стартапов. Думаю, что нужно более активно привлекать к участию в форуме молодых предпринимателей и студентов профильных вузов.

Есть у нас и другие идеи, раскрывать которые сегодня, наверное, преждевременно. Полагаю, что первоначально нужно, чтобы два экономических министерства – Абхазии и России – договорились о теме делового Форума. И только после этого нужно будет наполнять его повестку дня.

— Последний вопрос: как вы считаете, все ли сделано правительством Абхазии из того, что было задумано и решено на седьмом Деловом форуме? Насколько обязательными являются для чиновников те рекомендации, которые принимаются на Форуме?

© Sputnik / Томас Тхайцук Более 400 участников собрал VII Абхазо-российский деловой форум

— Вы употребили правильное слово – «рекомендации». Форум не принимает решения, он лишь рекомендует своим участникам сделать то-то и то-то, являясь площадкой для обмена мнениями. В этом смысле могу утверждать, что со стороны руководства Абхазии сегодня достаточно доброй воли, чтобы говорить о проведении необходимой работы с целью формирования в республике благоприятного инвестиционного климата.

Лично я высоко ценю ту работу, которую проводят и премьер-министр Беслан Барциц, и Министерство экономики Абхазии, и Инвестиционное агентство при Минэкономики Республики Абхазия, и Торгпредство Абхазии в России.

Другое дело, что начало 2017 года в Абхазии было ознаменовано довольно активной избирательной кампанией, что отвлекло общество в целом и, конечно же, высший законодательный орган страны от обсуждения и принятия соответствующих законов и нормативных актов, способствующих формированию в стране благоприятной экономической среды. Полагаю, что в оставшееся до ноября время новый состав парламента постарается наверстать упущенное, в том числе принимая во внимание дискуссионный опыт состоявшихся деловых форумов.



