Ченгелия: впервые в неабхазских школах будут сдавать абхазский язык

Sputnik, Амра Амичба.

— Последний звонок – знаковое событие для выпускников. Ребята вступают во взрослую жизнь, опираясь на знания, полученные в учебных заведениях страны. Когда прозвенит последний звонок в этом году?

— Идет к завершению учебный год. И более 20 тысяч учащихся завершают 2016-2017 учебный год. Праздник последнего звонка во всех общеобразовательных учреждениях республики пройдет 26 мая. В 11 классе завершают учебу 1966 учащихся. Впереди их ждут экзамены, выпускные и вступительные. Естественно, много желающих поступить в высшие учебные заведения.

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— Вы сказали, что 26 числа прозвенит последний звонок в этом году. А как в учебных заведениях готовятся к нему?

— Уже все школы готовятся к празднику последнего звонка, идут организационные мероприятия. В школах это очень интересно проходит. Готовятся учащиеся, учителя, родители.

— Сразу после последнего звонка начнутся экзамены. Что меняется в этом году? Появятся ли новые предметы, которые нужно будет сдавать в школах?

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— Да. После последнего звонка начинаем итоговую аттестацию. Подготовка к итоговой аттестации уже началась. В этом году впервые в неабхазских школах сдают абхазский язык. Подготовка по этому предмету уже идет в школах.

— Раз речь зашла об экзаменах: какой экзамен вызывает большее опасение у ребят?

— Такого экзамена у нас нет, чтобы опасение вызывал. В одиннадцатых классах у нас сдают родной язык и литературу, алгебру и начала анализа, историю Абхазии. Дети с интересом изучают историю, и у нас неплохие результаты по этому предмету.

Помимо экзамена, мы еще проводим интеллектуальный конкурс по истории Абхазии, который недавно прошел. Дети соревнуются по этому предмету.

— Была речь о том, что в неабхазских школах будут экзамены по абхазскому языку. Ожидаете ли вы какие-либо затруднения в этой связи?

— Затруднения везде есть, в любых вопросах учебного процесса. Но, изучая абхазский язык как государственный, уже решением коллегии Минобразования принято, что в неабхазских школах тоже должны сдавать абхазский язык. Итоги пока мы не можем подводить, конечно. Но судя по тому, как школы готовятся, я думаю, что у нас будут неплохие результаты.

© Fotolia/ Syda Productions Звонок деду: на кого рассчитаны школьные задания

— Об уровне успеваемости судят, как правило, на основании каких-то проверочных работ. Расскажите, какие проверочные работы предстоят учащимся, насколько они строги в этом году, на какие итоги рассчитывает министерство?

— Проверочные работы мы каждый год проводим по родному языку и литературе, по математике. Помимо предметных проверок, проводим проверки образовательных учреждений. В этом учебном году мы проверили несколько школ по уровню преподавания предметов. В районах проверили школы-интернаты, колледжи сейчас мы проверяем. Такая проверка качества знаний проходит каждый год. И этот год не был исключением.

— Расскажите об итогах школьных олимпиад? Какие выводы они позволяют сделать? И есть ли какие-то привилегии при поступлении у победителей олимпиад?

— Проведена Республиканская предметная олимпиада школьников в 9-11 классах. В олимпиаде приняли участие 335 учащихся старших классов. Олимпиада проводилась также и в 4-х классах. В ней приняли участие более 240 учащихся. Итоги олимпиады показывают, что из 335 участников победителями стали 36, призерами 46 школьников. В 4-х классах победителями стали 90 учащихся, призерами – 48. Показатели у нас неплохие.

Победители и призеры олимпиад будут поступать в Абхазский госуниверситет на льготных условиях.

— Как бы вы оценили на этот момент результаты учебного года? Есть предварительные данные?

— Да, у нас пока могут быть предварительные данные. В этом году девять учащихся претендуют на золотые медали.

— Есть ли у министерства планы по изменению учебного процесса или введения новшеств в будущем году?

— Поэтапно мы вводим изменения для улучшения качества образования. Но пока все это обсуждается. Я думаю, новшества все равно будут введены. Министерство образования очень старается. Это не так легко что-то изменить в учебном процессе, но, я думаю, что у нас получится.

— Как сегодня идет сотрудничество между педагогами и родителями?

— Школа и семья – они должны работать вместе и сотрудничать. Все проблемы взвалить на учителя, на школу – это неправильно. Мы должны все вместе воспитывать наших детей. Семья несет большую ответственность за воспитание детей. Школа и государство помогают в этом деле. И когда такой обоюдный союз работает, будут положительные результаты. У нас везде во всех школах проводились родительские собрания совместно с психологами, с воспитателями, учителями, с представителями МВД. Надо постоянно, систематически проводить такие мероприятия. Одними собраниями не добиться результатов. Мы должны сотрудничать – родители, учителя и все общество помогать друг другу в воспитании детей.



