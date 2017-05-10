Хаири Кутарба о переводе "Последнего из ушедших": плакал от боли

Хаири Кутарба рассказал корреспонденту Sputnik Бадраку Авидзба о том, что предшествовало переводу на турецкий язык романа Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" и как шла работа над переводом произведения.

– Вы автор перевода на турецкий язык знаменитого романа Баграта Шинкуба "Последний из ушедших", рассказывающего о судьбе убыхов, изгнанных со своих земель во второй половине XIX века. Как известно, исторические события того периода коснулись и Абхазии, ваша семья также оказалась в Турции. Почему вы решили перевести этот роман?

– Я, конечно, слышал о существовании романа, но не читал его до 1990 года. В том году ректор Абхазского государственного университета отправил письмо известному ученому, писателю, потомку абхазских махаджиров Омару Беигуаа. В этом письме говорилось о том, что абхазский народ подвергается большому давлению со стороны шовинистических сил Грузии, а также, что грузины готовятся к войне с Абхазией. В том письме было обращение абхазам, живущим в Турции с тем, чтобы они были начеку и поддержали в случае необходимости. Ксерокопию письма Омар Беигуаа отдал мне. Когда я прочитал письмо, мне стало очень больно за свой народ,я понял, что ситуация в Абхазии очень тяжелая.

© Фото: из архива музея им. Баграта Шинкуба Баграт Шинкуба: путеводная звезда абхазской поэзии

Мы начали думать о том, что можем предпринять в этой ситуации. В то время в Турции нельзя было переводить тексты с абхазского на турецкий язык, по закону можно было получить тюремный срок в 10 лет. Говорить о том, что малочисленные народы, живущие в Турции, имеют свои языки, было нельзя.

Но, несмотря на это, мы создали типографию "Нарт" и решили издавать книги, касающиеся Абхазии и народов Кавказа. Сначала мы решили издать книгу ученого Юрия Аргун об абхазских традициях и обычаях. После издания мы стали ждать реакции от властей, но к нам вопросов не возникло, и мы решили продолжить работу в том же направлении. Я стал думать, какую еще книгу с абхазского на турецкий перевести, и вспомнил про "Последнего из ушедших" Баграта Шинкуба. Я нашел этот роман, стал читать его и решил сразу переводить, чтобы не терять время.

– Что нового вы открыли для себя, читая это произведение?

– Наши родители ничего не рассказывали нам про махаджирство, они хотели, чтобы мы научились очень хорошо говорить на абхазском языке, чтобы мы знали традиции и следовали им. Также нам с детства рассказывали абхазские сказки, но ничего о махаджирстве, я думаю, что они не хотели, чтобы мы чувствовали себя в Турции чужими.

Изучать нашу историю мы начали, когда стали уже взрослыми, самостоятельно начали узнавать о событиях, в которых участвовали наши предки. В турецких школах нас называли турками, жившими на Кавказе. Если мы начинали говорить на абхазском, учителя били нас палкой. Я, конечно, много знал о махаджирстве, но многие детали из этого романа заставляли меня плакать от боли.

– Во время перевода романа вы встречались с его автором, советовались с ним?

– Нет, я перевел роман, не спросив у автора. Мы выпустили пять тысяч экземпляров, и все книги разобрали в течение одного месяца.

– Как люди приняли роман?

– Люди очень хорошо приняли роман, благодарили за перевод. Как я уже говорил, люди очень мало знали про махаджирство, они говорили, что были изгнаны из Абхазии, но не знали многих сопутствующих вещей. "Последний из ушедших" повлиял на приезд в республику добровольцев после начала войны в Абхазии.

– Когда вы познакомились с Багратом Шинкуба, при каких обстоятельствах это произошло?

– После издания перевода "Последнего из ушедших" на турецком языке я приехал в Абхазию, это было в конце 1990 года, тогда мы познакомились с Багратом Васильевичем. Я немного стеснялся его из-за того, что перевел его роман, не спросив у него, но он с радостью воспринял весть о переводе. Он меня обнял, поблагодарил за труд и сказал что рад тому, что его роман "Последний из ушедших" прочтут абхазы в Турции.