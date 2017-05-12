Елка: цитрусовые и газировка вредны для певца

— Лиза, что вы чувствуете, когда вы выходите на сцену проекта "Ты супер!"?

— Эта сцена уже стала моим местом «силы». Каждый раз, когда я выхожу поддержать кого-то, чувствую мощную концентрацию переживаний и адреналина и понимаю, как певцам здесь непросто.

— Все детки очень волнуются. Скажите, правда ли, что волнение – главный враг артиста?

— Для артиста самое важное – перевести волнение из минуса в плюс. Ведь без адреналина, без горящих глаз, без ожидания чуда и без волнения артист угасает. Ни в коем случае нельзя относиться к выходу на сцену как к рутине, ведь это праздник. Поэтому волноваться нужно! Когда говорят, что сцена лечит – это правда, адреналин дает нам сил собраться, волнение помогает нам выступить. Просто этого зверя надо приручить.

— У вас есть какой-то лайфхак для идеального выступления?

— Тут все очень просто: очень важно выспаться, соблюдать голосовой режим - беречь свои связки, не кричать. Есть диета для вокалистов, ее надо придерживаться. Например, цитрусовые и газировка вредны для певца.

— Кто из детей вам больше запомнился на проекте "Ты супер!"?

— Не хочу и не буду выделять любимчиков, даже если они у меня появятся. Это неправильно! Это обидит остальных ребят, а они этого не заслужили. Они лучше каждого из нас и должны гордиться собой. Если у меня появится любимчик, я даже ему самому об этом не скажу.

— Многие зрители проекта пишут вам благожелательные комментарии. Вам запомнились какие-то их напутствия, слова поддержки или критики?

— Я человек, глубоко зависящий от соцсетей. И знаю цену комментариям. Если вдруг я чувствую "звездное" состояние, то сразу иду читать отзывы на свои клипы, чтобы хорошенько заземлиться. Поверьте, нет ничего жестче комментариев в YouTube. Но когда я прочитала отклики на видео с проекта "Ты супер!", то готова была прослезиться. Этот проект сумел вытащить из глубины души человека все самое хорошее. Я готова обнять всех, кто пишет добрые слова нашим детям.

— Что вы можете пожелать участникам, прошедшим в следующий тур?

— Мы всеми ими гордимся, мы их любим, мы их невероятно ценим. Каждый из наших детей абсолютный герой, совершающий ежедневные подвиги. Возможно, многие из них до конца не осознали, что являются вдохновляющим примером для большинства людей, которые до этого не находили причин поверить в себя. Добро – это великая сила, а наши дети – это абсолютное добро.



