Блог Рисмага Аджинджал: неизвестные истории героев Отечественной войны

О том, как появилась идея создания блога для ветеранов, об уникальных кадрах из военных архивов и малоизвестных фактах конфликта 1992-93 годов читайте в материале Асиды Квициния.

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— Рисмаг Ермолаевич, расскажите, как вы стали вести блог для ветеранов войны?

© Фото: предоставлено Госмузеем Абхазии 13 месяцев. 13 дней 17

— Блог памяти павших имеет свою небольшую и интересную предысторию. После войны 1992-93 годов я со своими боевыми товарищами стал служить в спецподразделении Министерства обороны. Мы выполняли кое-какие работы в приграничных районах, в частности, Галском. Исполняя свой долг, наши друзья погибали, но в тот период время было тяжелое, в Галском районе часто происходили грабежи местных жителей. Тогда в обществе сложилось мнение, что многие проходящие там службу каким-то образом имеют к этому отношение. Таким образом, наши друзья, ветераны и герои войны стали приобретать незаслуженную репутацию. Они погибали, выполняя специальные операции, и нас сильно задевали эти нелестные отзывы.

Так в 2012 году у одного из моих боевых друзей Левана Инапха появилась идея создания специального блога, посвященного именно тем, кто продолжал служить своей Родине уже после войны. В этот период в нашей стране стала пользоваться большим спросом социальная сеть Facebook, и свой первый блог мы стали вести там.

— Какие первые публикации были размещены в блоге? И откуда вы брали ресурсы для своей страницы?

— Первые фотографии — скриншоты из военного видеоархива. Мы выкладывали их и под фото писали имена и заслуги ветерана. Практически все кадры, которые у нас были, нам предоставляли наши военные журналисты, они проделали большую работу, и благодаря им мы можем видеть живую историю той войны.

— Как группа стала популярной?

Сам блог, как я уже говорил, был создан ради погибших во время службы в Галском районе. В группу стали вступать дети ветеранов и их родственники. Они оставляли комментарии под фотографиями. Вступали в дискуссии и рассказывали истории о своих близких. Их становилось все больше, блог наполнялся не только интересными историями, но фотографиями, которые грузили сами ветераны. Обсуждали события и операции, с которыми они столкнулись в то немирное время. Открывалось много интересных подробностей, но когда произошел большой наплыв людей, группу пришлось закрыть.

Посторонним вход запрещен

— Почему вы решили закрыть группу, она ведь стала известна и пользовалась спросом?

— Да, все верно, группа стала популярной и обратила на себя внимание наших недоброжелателей. В этот период погиб ветеран грузино-абхазской войны Роман Чирикбая. И мы с соболезнованием семье опубликовали фотографию Романа и описали все его заслуги. Через какое-то время эта же фотография появилась в одной из грузинских групп, и под ней была подпись "погиб еще один сепаратист". Нас это задело. Тогда мы и решили закрыть группу, чтобы доступ был ограничен, и такое не повторилось. Несмотря на это, наш блог стал расширяться и изменил немного свое направление.

— Расскажите подробнее.

© Фото: из семейного архива семьи Топуридзе Грузинка с абхазской душой: история Лионеллы Топуридзе

— Со временем у нас появилось много людей, которые стали помогать нам искать интересные факты о войне. Дети ветеранов также увлеченно пытались нам помочь. Одного из них мы даже называли волшебником. Все, что можно было найти в интернете о нашей войне, самые удивительные факты и малоизвестные истории, уникальные кадры, он с легкостью нам предоставлял, тем самым все больше разжигая интерес. Дискуссии не прекращались, историй становилось все больше. И я заметил, что каждое воспоминание уникально. Перечитывая историю за историей из военной жизни ветеранов, где детально описывались боевые операции, которые не оставляли равнодушными. Я решил написать книгу "Тот, который прикрывал", в ней я опубликовал все эти малоизвестные рассказы. Цель, которую мы ставили изначально, создавая группу, вышла за ее пределы и, основываясь на историях ветеранов, я решил продолжить свою работу над изучением фактов и рассказов героев.

— Какие рассказы вас поразили больше всего?

— Один их интересных рассказов, который я записал, был связан с подразделением Восточного фронта "Катран". Это был первый полк абхазской гвардии, который остановил вместе с ополченцами врага на Красном мосту. Этот рассказ о том, как они встретили войну, и как прошел этот первый бой. Поражает также подробное описание Гагрской наступательной операции. Наш генеральный штаб запланировал высадку морского десанта в тылу врага во главе с Ибрагимом Ягановым, благодаря которому операция прошла успешно. Там же в группе я познакомился с ветераном войны и жителем Гагры Леонидом Черниковым, благодаря ему я смог собрать интересные факты об освобождении села Шрома.

— В каком состоянии сейчас находится ваш блог? Продолжает ли он пользоваться популярностью?

Сейчас происходит небольшой спад. Наше общество все больше интересуют вопросы, связанные с политикой, но я активный блогер и продолжаю вести свою работу, привлекая внимание людей. Я знаю, что группа все еще интересна, и желающих в нее вступить становится больше.



