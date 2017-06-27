Ажиба: наша молодежь мечтает о точных ориентирах и внимании

Экс-директор научно-исследовательского центра проблем молодежи при Фонде молодежи Абхазии, автор ряда монографий, посвященных проблемам молодежи и воспитания подрастающего поколения, Рамиль Ажиба рассказал Sputnik о том, какие проблемы испытывает молодежь в Абхазии.

– Расскажите, с чего все начиналось?

– 3 апреля 1995 года был издан Указ президента Республики Абхазия "О создании в Республике Абхазия Фонда молодежи". Этот Указ президента Республики Абхазия положил основу возникновения молодежной политики в стране. До этого предшествовала большая работа по обоснованию необходимости создания в Республике Абхазия молодежной организации взамен ушедшего ВЛКСМ после распада Союза ССР. Идея создания структуры по делам молодежи возникла у меня в голове сразу после окончания Отечественной войны 1992-1993 годов. Но для того чтобы эту идею реализовать, необходимо было ее озвучить. И, конечно, озвучить там, где принимаются окончательные решения.

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В 1995 году в газете "Республика Абхазия" была опубликована статья под заголовком "А что взамен?". В этой статье я старался обратить внимание руководства страны и общественности на необходимость заняться проблемами молодежи и создания молодежной организации. Ответ не заставил себя ждать. Через некоторое время меня на беседу пригласил тогда вице-премьер Абхазии Нури Гезердава. Речь пошла о том, какая нам в республике нужна организация, как я вижу ее деятельность и тому подобное. После этого мы зашли к премьер-министру Геннадию Гагулия, для того чтобы он выслушал идею, рассмотрел ее, одобрил и довел до президента. В 1995 году президентом Республики Абхазия Владиславом Ардзинба был издан Указ о создании Фонда молодежи. И этот указ стал основой возникновения молодежной политики в республике.

Председателем Фонда молодежи президент назначил Левана Микаа. После чего по моей инициативе при фонде был создан научно-исследовательский центр, который я и возглавил. Для исследования проблем молодежи нужны были научные работники. Был создан костяк из числа сотрудников — профессор Фурсов и кандидат философских наук Камкия.

Нужно было изучить зарубежный опыт, практику, сделать выводы и внедрить в практику. Для этого приходилось ездить в Москву в Институт молодежи, пройти обучение, участвовать в мероприятиях за пределами страны. В связи с избранием председателя фонда Левана Микаа депутатом Парламента Абхазии, новым председателем был назначен Вячеслав Барциц. С его приходом в фонде появились Алексей Арчелия, Амиран Какалия и Вадим Мишелия. НИЦ молодежного фонда республики предложил выйти с инициативой о создании в Сухуме и в Сухумском районе отделов по делам молодежи. Инициатива была поддержана руководством страны.

Алексей Арчелия возглавил отдел по Сухуму, Амиран Какалия — отдел Сухумского района. Методическое обеспечение взял на себя НИЦ. Понимание чиновников приходило с трудом, но все же с толчка президента Ардзинба и при его поддержке многое получалось. В процессе работы пришли к тому, что в Абхазии нужна государственная структура по реализации государственной молодежной политики. В 1998 году Фондом молодежи было направлено письмо на имя президента, в котором обосновывалась необходимость создания в Абхазии молодежной организации при полноценном государственном финансировании.

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В 1999 году президент собрал совещание с участием молодежи, куда пригласил и нас. У нас долго не было ни одного сторонника, а только откровенные противники и любопытствующие наблюдатели, которые говорили, что наша идея — утопия. Тогда мы прекрасно понимали, что решимость наших действий должна быть понятна руководству страны, чтобы были сделаны правильные выводы и приняты решения. Итак, в 1999 году на основании Указа президента страны Государственный комитет по спорту был реорганизован в Государственный комитет по вопросам молодежи и спорта Республики Абхазия.

Мне, как руководителю НИЦ, нужна была поддержка моих идей. Я прекрасно понимал, что нужна поддержка председателя Фонда молодежи. И такую поддержку я получал. Нами был разработан проект Закона о государственной молодежной политике. Начали издавать газеты "Абхазия молодая" и "Переход". Все, что было сделано, если перечислить, то времени не хватит, можно рассказывать долго и подробно. История возникновения и становления молодежной политики в Абхазии – одна из страниц истории Абхазии.

Хочется, чтобы те, кто работает сегодня, собирается работать в области молодежной политики, не думали, что все только начинается и начинается с "белого листа". Нужно знать, что многое хорошее из того что есть, было заложено до них. В принципе, мы не делали никакого открытия, мы просто делали все с душой, честно и что могли.

– Скажите, какие на ваш взгляд важные инструменты в реализации государственной молодежной политики в Абхазии?

Самым основным инструментом реализации молодежной политики является информирование молодых людей об имеющихся возможностях развития. И это самый главный инструмент в наборе других немаловажных инструментов.

– У нас принято говорить об общественных организациях и государственной молодежной политике. Расскажите, пожалуйста, есть ли разница между понятиями "молодежная политика" и "молодежное движение"?

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба обозначил основные векторы молодежной политики страны

– Главная задача молодежной политики – это создание социально-экономических условий для деятельности молодежи, для ее развития в обществе. Это многофункциональная политика, которая охватывает людей в возрасте от 14 до 30 лет. Кроме того, под словом "политика" подразумевается деятельность специализированных учреждений, комитетов, организаций. Молодежная политика – это и интегрирование отдельных программ и направлений. А движение – это объединение различных групп, связанных единой целью, идеей. Движения осуществляют свою деятельность, как в рамках молодежной политики, так и за ее пределами.

Молодежная политика без движения не сможет существовать, а вот молодежное движение без политики – сможет. И потому ежегодно растет число разных общественных организаций и партий, зачастую провозглашая молодежные идеи и оказание помощи. Если быть откровенным и смотреть глубже в проблему, то можно сказать, что молодежная политика — это не более чем игра в политику. Молодежная политика представляет попытки любой власти установить символическую монополию на голос будущих поколений. Попытки сделать лояльными и контролировать тех, кто придет на смену. Однако те, кто называет себя молодежными лидерами, зачастую находятся в политической зависимости. И на практике это не только у нас, но и в других странах мира часто наблюдается.

– На ваш взгляд, чего не хватает для проведения эффективной молодежной политики?

– Здесь больше подойдет выражение – проведение грамотной государственной молодежной политики, которая должна преследовать задачи количественной и качественной подготовки молодежными организациям кадров для государства. И с этой целью, на мой взгляд, нынешние структуры справляются не самым лучшим образом. Например, до исполнительных органов молодые кадры не доходят из-за низкого профессионализма и отсутствия минимального опыта, который необходим для такого уровня.

© Sputnik. Астанда Ардзинба В ЦСИ обсудили перспективы развития молодежной политики

Еще один недостаток, я его обычно называю "игрушечность", то есть несерьезность и безответственность существующих молодежных структур. Почти все существующие в Абхазии молодежные организации пытаются «играть» в политику и общественную деятельность, а не заниматься реальными вопросами. В итоге до 30 лет люди играют, а затем не могут войти в реальное общественное поле. В молодежной политике люди, как правило, не осуществляют реальные проекты. Таким образом, возникает своего рода неверие молодых граждан страны в серьезность этих организаций и реальные их возможности.

– Считаете ли вы, что нужно реформирование молодежной политики в Абхазии?

– Понимание необходимости реформирования молодежной политики у меня есть. Здесь мы должны понимать – какой именно нужен резерв для государства и что необходимо современной политической системе в Абхазии. Для формирования эффективного резерва полагаю, что нужно эффективнее использовать понятие "кадровая политика", так как оно больше соответствует конечной цели.

Для государства же необходимо, чтобы на место госслужащего, уходящего на пенсию, приходила не просто абстрактная молодежь с вполне конкретными планами использовать служебное положение в личных целях, а профессиональные кадры, обладающие не только равнозначными ушедшему знаниями, но и более современными представлениями о жизни, а также демонстрирующие инновационное мышление и отношение к работе. Для формирования концепции развития новой кадровой политики при необходимости я готов предложить несколько основополагающих пунктов, которые могли бы стать ее основой.

– На ваш взгляд – о чем мечтает молодежь Абхазии?

– За многие годы, что я занимаюсь исследованием проблем молодежи и молодежной политики, я пришел к выводу, что наша молодежь мечтает об идеологии, о точных ориентирах и внимании. Пока мы государство, не имеющее официальной идеологической концепции, и мы не можем в полной мере сориентироваться сами, чтобы затем дать безошибочные ориентиры молодому поколению страны. Чем чревато отсутствие общенациональной идеологии для такого небольшого государства, как Абхазия, и чем это может обернуться для каждого из нас в будущем, вы сможете узнать из моей книги "Два поколения одного пути".