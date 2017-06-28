Соавтор книги "Абаза в Кабарде": к репатриантам есть двойные подходы

Бота Ажиба рассказал корреспонденту Sputnik Бадраку Авидзба о важности выхода книги, рассказывающей о жизни абхазов и абазин в Кабардино-Балкарии.

– Расскажите, о чем эта книга, с чего начиналась работа над ней?

© Sputnik / Томас Тхайцук Охота за абхазским словарем: приключения старинной рукописи

– Эта тема очень актуальная для нашего этноса, тем более у нас есть демографические проблемы, о которых всем известно. Например, я никогда ранее не знал о том, что в Кабардино-Балкарии абхазо-абазинский этнос занимает огромный пласт. Абхазы и абазины живут в Баксанском и Зольском районах.

Это народ, который в процессе русско-кавказской войны, был изгнан из Минеральных вод, Пятигорска, а также абхазы из Дала и Цабала. Маршановцы забирали свои семьи и уводили их в Кабарду. Когда я в первый раз столкнулся с этой темой, пообщался с ребятами из Кабарды, которые были вовлечены в эту тему, естественно мне стало интересно. Было легче работать, потому что была определенная команда, это Руслан Кармов, Владимир Пшеноков, которым это было очень интересно.

– Книга представляет собой сборник документов об абхазах и абазинах, живущих в Кабардино-Балкарии, в каких архивах шла работа?

– Мы начали собирать архивные материалы, работали в архивах Владикавказа, Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси. Много абхазов и абазинов компактно проживают в Кабардино-Балкарии. Там и сегодня живут старики, которые в совершенстве владеют и абхазским, и абазинским языком, в принципе это один язык, я их воспринимаю как разные диалекты одного языка. Материалы, собранные в книге, подтверждают исторические факты. В дальнейшем у историков будет возможность эти материалы использовать, к тому же эта книга будет интересна любителям истории.

– Есть ли среди живущих в Кабардино-Балкарии абхазов и абазин желающие вернуться в Абхазию?

– Я заинтересовался изданием этой книги в большей степени из-за вопросов репатриации. У них есть проблемы, сегодня абазин или абхаз из Кабарды, для того чтобы получить абхазское гражданство и переехать на родину, должен доказывать в российском суде, что он абазин или абхаз. Тем самым у нас получаются двойные стандарты, мы разделяем репатриантов на две категории, то есть во всем мире абхазы и абазины, проживающие в других странах, имеют возможность спокойно вернуться на родину. О том, что они представители абхазской или абазинской национальности подтверждается диаспоральной организацией, расположенной по месту жительства, этого достаточно для оформления абхазского гражданства.

– На ваш взгляд, что нужно сделать для того, чтобы изменить ситуацию?

– Независимо от того, где проживают абхазы и абазины, человек, желающий вернуться на родину, должен стать гражданином на основе архивных данных. Они сохранили свои фамилии, абхазы и абазины в Кабардино-Балкарии сохранили свой язык, культуру. Сегодня, когда они между собой общаются, они говорят, что принадлежат к абазскому роду. Но для того чтобы вернуться на родину, им надо доказывать свою национальную принадлежность в судах. Зачастую суды им отказывают.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов я всегда удивлялся тому, что количество добровольцев из Кабарды было очень большим. Добровольцы к нам приходили со всего Северного Кавказа, но из Кабарды в особенности, приходили тысячами. Оказывается, начиная от Ибрагима Яганова, представителя чистокровного дворянского абазинского рода, многие добровольцы имеют абхазские и абазинские корни. Им отцы и деды говорили, что они абаза. Многие знают, из каких мест они вышли, сегодня мы на это закрываем глаза, когда наша нация гибнет, мы создаем сложности для кабардинских абхазов и абазин.

– Документы какого периода представлены в книге?

– Книга охватывает период с начала XVII века до 1864 года, когда были периодические переселения. У кабрдинцев был период, когда были большие проблемы с генофондом, переселение абхазов и абазин сделало большой вклад в становлении Кабарды. Работа над книгой заняла чуть более года. Очень радует, что книга начала давать первые плоды, в процессе ее подготовки к изданию в КБР открыли свои филиалы международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" и фонд "Адгылара ", которые уже внесли и вносят немалый вклад в дело развития и поддержки нашей абхазо — абазинской диаспоры в Кабарде.

В издании книги оказали поддержку Комитет по репатриации и президент международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара", меценат Мусса Экзеков.