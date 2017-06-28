Судьба человечества решится в ближайшие 7-8 лет. Абхазия примет в этом участие

– Владимир Анатольевич, в одной из статей, опубликованной месяц назад на Спутник-Абхазия, вы критикуете британского физика Стивена Хокинга, который говорит о том, что в ближайшие тысячу лет человечество ждет глобальная катастрофа. С вашей точки зрения, до катастрофы осталось всего лет 7-8. Как вы объясните свой прогноз?

© Sputnik. Саид Царнаев Физик о будущем землян: спасти человечество невозможно

– Хокинг говорит о техногенной катастрофе, совершенно не учитывая социальные и геополитические факторы, которые приближают планетарную катастрофу. В результате человечество может столкнуться с катаклизмом в виде ядерной войны гораздо раньше отмеченных мной 7-8 лет. Война, возможно, уже бы шла полным ходом, если бы в США в ноябре прошлого года президентом страны не избрался Трамп.

Избрание Трампа – шанс человечеству перейти от монопольной модели планетарной глобализации (которая вела планету к мировой войне) к многополярному миру, к строительству которого сегодня – после поражения на выборах в США американских демократов — приступили политики ряда ведущих стран и, в первую очередь, России и США.

Переход от монопольного мира во главе с «исключительными» США к многополярному миру должен занять, в идеале вот эти самые 7-8 лет. В 2024 году закончится президентский срок Владимира Путина, в 2025-ом – второй президентский срок Дональда Трампа. И их планетарная миссия на ближайшие годы состоит, как я полагаю, в том, чтобы осуществить названный переход.

– А если Трамп и Путин не захотят или не сумеют осуществить переход к многополярному миру, что тогда?

– Тогда этот переход просто затянется. Для Китая, Индии и Европы замедление перехода не смертельно. А вот для США и России замедление выхода страны в рост может обернуться трагедией. США просто утратят мировое лидерство и погрязнут в холодной гражданской войне. Что же касается России, то она, имея громадную территорию и богатейшие природные ресурсы, увы, обладает весьма слабым человеческим потенциалом – всего 140 с небольшим миллионов человек, уровень жизни которых в последние годы, к сожалению, не растет. Так что на фоне названных мной растущих в социально-демографическом и технологическом смысле глобальных игроков наша страна может утратить свою конкурентоспособность и в результате вылететь за пределы реальной большой восьмерки-десятки развитых стран, претендующих на то, чтобы стать ведущими полюсами многополярного мира.

– Но как России исключить такой вариант событий? Что нужно делать для того, чтобы нарастить конкурентоспособность страны и стать в итоге одним из ведущих полюсов многополярного мира?

– Во-первых, необходимо формирование с участием и на базе России более масштабной, евразийской субъектности. Одним из полюсов многополярного мира должен стать Евразийский экономический союз – по аналогии с Европейским союзом, который представляет Западную Европу, и НАФТА, который объединяет северо-американские страны. И я не исключаю, что состав ЕАЭС в ближайшие годы существенно расширится.

Во-вторых, недостаток количества населения Россия и ЕАЭС должны компенсировать его качеством. А это означает переход той же РФ на принципиально иную, антропоцентрическую модель развития. Задача российского руководства – перейти после 2018 года на эту модель, существенно обновив стратегию развития и состав управленческих элит.

Необходимым условием этого перехода является концептуальное обновление власти. В частности, государственников во власти должны сменить "цивилизационщики". Только переход России к новой, цивилизационной парадигме мышления и развития позволит России обрести реальную геополитическую конкурентоспособность.

– Понимают ли это в руководстве России? Готовы ли власти к смене стратегии развития? Я вот лично не очень понимаю разницу между "цивилизационщиками" и государственниками. Что это означает на практике?

– Президент России Владимир Путин давно говорит о России, как о государстве-цивилизации и мыслит цивилизационными категориями. Об этом же в своих докладах на Всемирном русском народном соборе говорит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Большинство российских политиков – из тех, кто близок к Путину – все чаще употребляют термин "российская цивилизация". Что является свидетельством постепенного взросления российских элит. И вот это взросление подталкивает власть к поиску моделей разного рода суверенитетов: экономического, технологического, культурного, информационного и т.п.

Участие российских ВКС в Сирии – часть борьбы за наш собственный суверенитет. Россия переобретает себя в качестве независимой и самодостаточной цивилизации, и этот процесс требует серьезного обсуждения и осмысления, чего, к чему, к сожалению, сегодня не готовы ни значительная часть российских элит, ни само российское общество, зацикленные на каких-то мелочных разборках.

Особенно это касается деятелей нашей экономики, утонувших в либеральной economics (Кудрин, Улюкаев и им подобные) и не способных выйти на цивилизационный уровень постановки проблем.

Еще дальше от обсуждения концептуальных проблем будущего России и мира ушла наша партийная система, которую, я считаю, нужно серьезно менять, поскольку вся сколько-нибудь живая общественная политическая мысль давно ушла из партий в Клубы.

– Вы имеете в виду Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня"?

– Не только. Это также Дискуссионный центр ВРНС, Византийский клуб, Изборский клуб, Столыпинский клуб и некоторые другие. Что касается Зиновьевского клуба, то он недавно выступил с инициативой провести (совместно с рядом других клубов) на базе МИА "Россия сегодня" ряд круглых столов на тему будущего России и мира.

Первое такое мероприятие состоялось в мае с.г., а один из следующих круглых столов мы планируем провести в Абхазии, в Пицунде в сентября с.г.

Надеюсь, что вы тоже примете в нем участие.



