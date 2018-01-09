Грэм Филлипс в Осетии: нет сомнений в том, кто развязал эту войну

Британский журналист прибыл в конце декабря прошлого года в Южную Осетию. В пресс-центре Sputnik Южная Осетия Грэм Филлипс рассказал о том, с какой целью он прибыл в Южную Осетию и какие впечатления у него остались от поездки.

Филлипс собирается выпустить несколько видеоматериалов про Южную Осетию на английском языке, чтобы донести правду до тех людей, которые все еще остаются в плену антироссийской пропаганды.

— Как начиналась ваша карьера журналиста?

— Все началось еще в студенческие годы — сейчас мне 38 — то есть почти двадцать лет назад. Я писал статьи на фриланс-основе и отправлял их в издательства. Но я жил в Лондоне — это очень дорогой город — поэтому мне приходилось искать более прибыльную работу. Я поступил в правительственный Центральный офис информации. Это была преимущественно офисная работа, и я довольно быстро к ней охладел. Все это время мне хотелось вернуться к любимому делу — журналистике. Я начал ездить по миру. В Украине я устроился в глянцевый журнал и проработал там до событий 2012 года. Тогда я понял, что мне не нравится, как западная пресса освещает украинский кризис и стал сотрудничать с российскими издательствами: Звезда и Russia Today. Меня часто ассоциируют именно с Russia Today, хотя я проработал там всего полгода. На данный момент, я не связан ни с каким изданием — занимаюсь независимой журналистикой.

— Вы родились и выросли в Великобритании. В какой поворотный момент в вашей жизни вы приняли решение перейти на Russia Today — издание, которое на Западе многие воспринимают как рупор российской пропаганды?

— Вообще, у каждого авторитетного СМИ есть своя повестка дня, свой стиль и свое понимание того, как необходимо освещать те или иные события. Люди могут относиться к RT как угодно. Но возьмем, к примеру, Би-Би-Си. То, как они рассказывали о событиях на Украине — это откровенная пропаганда и манипуляция аудиторией. Доходило до абсурдного. Когда в Киеве проходили марши, Би-Би-Си почему-то снимали только пророссийских активистов, и отворачивали камеры, когда члены «Правого Сектора», вооруженные, с ножами и пистолетами, кричали нацистские лозунги. Russia Today, в этом отношении, гораздо объективнее. Мне важно, чтобы то, как я подаю материал, не расходилось с моим видением ситуации — и в Russia Today мне позволяли оставаться максимально честным в своей работе.

— Когда вы впервые узнали о Южной Осетии?

— Как и подавляющее большинство британцев, я не подозревал о существовании Южной Осетии до 2008 года. В то время было крайне мало информации о Южной Осетии на английском языке, кроме Википедии и натовских сайтов. По телевидению рассказывали, что Россия напала на Грузию, и в условиях такой интенсивной дезинформации, конечно же, я не мог составить объективную картину происходящего. Но уже тогда бесконечные агрессивные нападки в сторону России наводили меня на мысли, что все не так однозначно.

— Теперь, когда вы смогли напрямую пообщаться с местными жителями и увидеть страну своими глазами, насколько поменялось ваше отношение к событиям 2008 года?

— Моя картина мира поменялась кардинально. У меня нет никаких сомнений в том, кто развязал эту войну. Я хочу рассказать всему миру, что в Южной Осетии царит мир и порядок. Когда я сказал своим коллегам, что собираюсь сюда, они меня отговаривали. Все уверены, что Южная Осетия — разрушенная, несчастная страна, в которой опасно выходить на улицу. Это совершенно не так. Здесь очень открытые, добрые и, что самое важное, гостеприимные люди. Природа в Осетии — красивая до невозможности. Я побывал во многих странах, и я никогда не видел таких невероятных гор.

© Sputnik. Сергей Гунеев Путин: Южная Осетия в нелегкой борьбе отстояла право на свободную жизнь

— Что вам больше всего запомнилось?

— Горы, люди и еда. Вы в Осетии привыкли пить натуральное вино, и есть свежее мясо — в Великобритании это могут позволить себе только гурманы. Для нас, англичан, мясо на кости — это настоящий деликатес, а вино такого качества стоит целое состояние. А учитывая местную природу и, особенно, потрясающие горные склоны, у туризма в Южной Осетии есть огромный потенциал развития.

— Вы выпустили сотни материалов и видели все ужасы войны: вы не задумывались о том, чтобы написать книгу о тех событиях, которым вы стали свидетелем?

— Я думал об этом. Но, наверное, еще не пришло это время. Я полон энергии и энтузиазма, чтобы продолжать заниматься журналистикой, и сейчас у меня есть YouTube-канал, где я публикую свои репортажи. В будущем, вероятно, мне захочется перенести свой опыт и знания на бумагу, но я думаю, что видео — более удобный формат.

— С высоты своего опыта, какой совет вы можете дать начинающим журналистам?

— Крайне важно сохранять интерес к своей работе. Если вы журналист и ощущаете, что работа вам приелась, не надо бояться менять газету, сайт или телеканал. Ваша работа должна наполнять вас энтузиазмом — иначе вы просто не тем занимаетесь.