Виноградов о ситуации с Гужвой: Порошенко выдавливает всех, кто против

Ситуацию с получением главным редактором "Страны.Ua" Игорем Гужвой политического убежища в Австрии комментирует Захар Виноградов, известный журналист, который вместе с Игорем много лет работал на Украине; оба состояли в киевском Клубе главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии и вместе выезжали в рабочие командировки.

Лев Рыжков, Sputnik

— Захар, в ситуации, когда известные украинские журналисты бегут из страны, можно ли говорить о свободе слова? © Фото: espreso Главред "Страны.ua" покинул Украину и попросил убежище в Австрии

— На Украине существует ряд изданий, которые можно назвать оппозиционными. Но они тоже вынуждены придерживаться определенного "политеса". Если этого не происходит, то возбуждаются уголовные дела, как это и произошло с Игорем Гужвой. Мы прекрасно понимаем, что пять уголовных дел против него возбуждено было не случайно. Я с ним не так давно общался, когда был в Киеве. Гужва был убежден, что его преследуют по политическим мотивам. Хотя дела уголовные.

Кроме того, оппозиционные журналисты гибнут, как это было с Павлом Шереметом и Олесем Бузиной, а уголовные дела по этому поводу лежат в Генпрокуратуре без движения. Насколько они расследованы – есть большие сомнения и у экспертов, и у журналистов. Объективны ли эти расследования, или всего лишь попытки показать, что расследование проведено?

Свобода слова – это возможность высказывать свое мнение о политической деятельности правительства, институтов власти. И если кто-то считает, что это несправедливо в отношении него, то есть судебная форма доказательства, что это не так. На Украине такая система не действует, хотя суды полностью подконтрольны президенту.

В случае с Гужвой я уверен, что главная задача, которая стояла перед правоохранителями, заключалась в том, чтобы любыми способами выдавить его из страны. Даже не столько из страны, сколько из медийной сферы. И теперь для правоохранителей Украины отъезд Гужвы облегчает ситуацию. Есть возможность остановить резонансный судебный процесс, который и так зашел в тупик.

— Генеральная прокуратура Украины говорит о возможной выдаче Гужвы. Реально ли это?

— Его не выдадут. Гужва находится в Австрии с 6 января, почти месяц. И не случайно до вчерашнего вечера об этом широко не говорилось, потому что он оформлял документы. Сейчас австрийские власти подтвердили законность его нахождения в стране. А кого выдавали? Был олигарх Александр Онищенко – газовый магнат, который сбежал, будучи депутатом, за границу и там запросил политического убежища. Его выдали? Нет!

Кроме того, у Гужвы есть все доказательства того, что он подвергается преследованиям по политическим мотивам. Когда в прошлом году было возбуждено уголовное дело, а в редакции прошли обыски, представитель Совета Европы по свободе слова даже сделал заявление, что такие действия и есть ограничения свободы слова. И что ПАСЕ против таких действий украинских властей в отношении журналистов.

— Поспособствует ли ситуация с Гужвой пересмотру мнения Запада по украинскому вопросу?

— Я ежедневно занимаюсь аналитикой в отношении Украины и вокруг нее. И я уверен: все прекрасно понимают, что представляет собой режим Порошенко. Но у нынешней власти функциональное назначение — не построение демократического государства, а пребывание в роли постоянного раздражителя в отношении России. Поэтому именно сейчас Запад особого внимания на это обращать не будет.

Но наступит момент, когда количество перейдет в качество. И случится качественно резкое изменение отношения со стороны Запада. Оно уже ощущается. Мы уже знаем, что западная пресса стала уже довольно негативно оценивать деятельность украинской власти. Кроме того, в отношении самого Порошенко в западной прессе уже появился ряд разоблачительных публикаций.

Есть еще один важный нюанс: фактически через год с небольшим, в мае 2019 года, на Украине состоятся очередные президентские выборы. И Порошенко сейчас пытается выдавить из страны всех, кто плохо к нему относится. Так или иначе, такая политика повернется против него. И Запад, который его выпестовал и поспособствовал его возвышению, вдруг окажется против него.