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Попугай поет партию Рианны из клипа The Monster с Эминемом

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© Фото: Youtube/Ursinarium

Кадры с поющей птицей автор ролика вмонтировал в клип Эмминема и Рианны The Monster, заменив вокальные партии Рианны.

​​Попугай исполняет песню не хуже певицы.



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