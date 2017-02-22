Попугай поет партию Рианны из клипа The Monster с Эминемом

Попугай исполняет песню не хуже певицы.
— Mahdi 🤷🏻♂️ (@MindOfMahdi) 19 февраля 2017 г.
Попугай исполняет песню не хуже певицы.
— Mahdi 🤷🏻♂️ (@MindOfMahdi) 19 февраля 2017 г.
Обязательные курсы для экскурсоводов введены в Абхазии с этого года. Все гиды должны пройти курсы и получить аттестацию, или официально доказать свой стаж работы.
Интерактивная инсталляция Россмана Кисс-Арона "Память, без названия" прошла на культурной площадке СКЛАД в Сухуме в понедельник 20 февраля.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник 20 февраля.
Старшеклассников сухумской средней школы №14 познакомили с образцами стрелкового оружия, состоящего на вооружении абхазской армии.