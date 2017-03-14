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Робот-доставщик

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(1:00 / 8.09Mb / просмотров видео: 241)
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В маленького робота, похожего на мультиварку, загружают напитки, затем он едет среди толпы и доставляет заказ адресату.



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