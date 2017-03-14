Робот-доставщик

Первое выступление первого отборочного этапа участницы Валерии Адлейба в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!" уже за спиной. Юная певица новой песней готовится во втором туре покорить жюри и зрителей. Узнать о жизни в проекте, дать советы перед вторым этапом - из Сухума с Валерией связалась певица, педагог по вокалу Фая Мархолия.