Робот-доставщик

В Абхазии корреспонденты Sputnik Амра Амичба и Томас Тхайцук опросили прохожих и выяснили, что жители столицы знают об Эстонии.
Абхазия с XIX привлекала писателей, поэтов, художников, ученых, в следующем столетии сюда в поисках натуры зачастили кинорежиссеры, Sputnik предлагает прогуляться по литературным, живописным и киноадресам Абхазии.
Первое выступление первого отборочного этапа участницы Валерии Адлейба в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!" уже за спиной. Юная певица новой песней готовится во втором туре покорить жюри и зрителей. Узнать о жизни в проекте, дать советы перед вторым этапом - из Сухума с Валерией связалась певица, педагог по вокалу Фая Мархолия.
В Дагестане во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА болельщики устроили массовую драку.