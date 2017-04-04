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Цветы и свечи: акции памяти жертв теракта в Петербурге в разных городах

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Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (15)
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В Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе и Лондоне жители почтили память погибших при теракте 3 апреля пассажиров метро.

В Санкт-Петербурге жители принесли живые цветы к входам на станции "Сенная площадь" и "Технологический институт", на перегоне между которыми произошел взрыв. У одной из станций в память о погибших возложил цветы президент России Владимир Путин.

В Москве и Севастополе желающие почтить память жертв теракта в Петербурге приходят к стелам города-героя Ленинграда.

Цветы также появились у входа в российское посольство в Лондоне.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

В Санкт-Петербурге со вторника объявлен трехдневный траур.

Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (15)


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