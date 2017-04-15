01:10 16 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Мультимедиа

Абхазские паломники с Благодатным огнем выехали из Иерусалима в Абхазию

Получить короткую ссылку
9820

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik. Роберт Джопуа

Благодатный огонь - символ нерукотворного света Воскресения Христова, появился в Кувуклии ( часовня над Гробом Господним - ред.) в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен.

Вместе с верующими со всего мира схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня ждали и абхазские паломники.

Подробнее об этом читайте здесь >>



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр просвещения Молдовы Корина Фусу
    И здесь денег нет

    Министерство просвещения Молдовы попросило учителей, требующих повышения зарплаты, отказаться от всеобщей забастовки.

  • Андрей Грозин
    Работать надо

    С террористической угрозой в Центральной Азии нужно бороться с помощью интеграции и созданием рабочих мест, считает эксперт.

  • Литовские военные в Афганистане, фото с места событий
    Литовская сила

    Литва намерена расширить военное представительство в афганской миссии НАТО "Решительная поддержка" до 29 человек.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Пять вечеров
"Пять вечеров" в Сухуме: начало
Горло болело: Лера вышла в полуфинал Ты супер! и поделилась эмоциями
Горло болело: Лера вышла в полуфинал "Ты супер!" и поделилась эмоциями
Обзор цен на сухумском рынке
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia