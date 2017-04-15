Абхазские паломники с Благодатным огнем выехали из Иерусалима в Абхазию

Самый главный церковный праздник, Пасху, будут отмечать православные в это воскресенье 16 апреля. Тем, кто еще не успел купить куличи, предлагаем простой рецепт от кулинара-любителя Камы Начкебиа, чтобы испечь главный атрибут праздничного стола дома.