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Слезы и мечты: финал "Ты супер!" в Кремле

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  • Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце
  • Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце
  • Финал Ты супер!
  • Финал Ты супер!
  • Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце
  • Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце
  • Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце
  • Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце
  • Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце
  • Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце
© Sputnik. Илья Питалев
Победительница Международного детского вокального конкурса "Ты супер!" в рамках совместного проекта телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik Валерия Адлейба (в центре) в Государственном Кремлевском Дворце.

Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.

Участники и финалисты шоу вышли на сцену Кремлевского дворца в сопровождении звезд Российской эстрады и СНГ, с которыми они вживую спели дуэтом. Среди них были Вера Брежнева, Тамара Гвердцетели, Анне Вески, Полад Бюльбюль оглы, победитель вокального конкурса "Голос" Данил Плужников, Валерия, Константин Меладзе, Сосо Павлиашвили, Ёлка, Маргарита Суханкина, Стас Пьеха, Роза Рымбаева, Arsenium (O-zone) и музыкальный коллектив M-band.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Видео смотрите здесь>>

Проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



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