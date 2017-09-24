Треснутый Трамп и защита Нильссона: неделя в объективе

На уходящей неделе в объективы камер журналистов попали запоминающиеся кадры: на одном из модных показов модели выходили на подиум с треснутым бюстом Трампа на заднем плане, весьма масштабно выглядит репетиция парада в Пхеньяне, фото автомобиля под обломками разрушенного дома, позволяет ощутить последствия землетрясения в Мексике.

Нищета в лагере беженцев в одном "говорящем" кадре, мощь российских и белорусских ВВС демонстрируют на совместных учениях "Запад – 2017".

На уходящей неделе зрелищными были и фотографии со спортивных мероприятий — вратаря "Ванкувера" Андресса Нильссона и во время тренировок не обыграть, велосипедисты на чемпионате мира были быстрее ветра, но не быстрее "глаза" объектива фотокамеры. А британский гонщик Льюис Хэмилтон отмечал победу в Гран-при Формулы-1 в Сингапуре.