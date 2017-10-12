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Самая длинная канатная дорога появилась в Азии

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© Associated Press

В Южной Корее открылась самая длинная в Азии канатная дорога — 3186 метров. Эта дорога — часть большого проекта по привлечению туристов.




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