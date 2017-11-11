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Рев моторов и красавицы мотосалона в Милане

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  • Актер Киану Ривз на презентации нового мотоцикла Arch 1s Модель на международной выставке мотоспорта EICMA MOTO в Милане
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  • Модель позицирует рядом с новым мотоциклом Ducati Panigale v4 Speciale на международной выставке мотоспорта EICMA MOTO в Милане
  • Мотоциклетные шлемы на международной выставке мотоспорта EICMA MOTO в Милане
  • Модели представляют новый мотоцикл Dragster 800 RR от компании Agusta на международной выставке мотоспорта EICMA MOTO в Милане
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  • Модель позирует на новом Kymco Downtown 350i на Международной выставке мотоспорта EICMA MOTO в Милане
  • Посетители осматривают мотоцикл Triumph на Международной выставке мотоспорта EICMA MOTO в Милане
  • Модель позирует на мотоцикле Lambretta на Международной выставке мотоспорта EICMA MOTO в Милане
  • Посетитель фотографирует мотоцикл Harley Davidson Screamin' Eagle на Международной выставке мотоспорта EICMA MOTO в Милане
© AFP/ Miguel Medina
Актер Киану Ривз и американский продюсер Гард Холлингер приехали на выставку представлять свою собственную компанию Arch Motorcycle, которая создает мотоциклы на базе моделей Harley-Davidson.

С 7 по 12 ноября в Милане проходит 75-й мотосалон EICMA-2017.

О том, как проходит мотосалон,  — в фотоленте Sputnik Азербайджан.




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