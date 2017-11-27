Виртуальная Абхазия: между небом и землей – Новый Афон

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∙ Прочитайте о Новом Афоне ниже.

Курортный город Новый Афон расположен в Гудаутском районе Республики Абхазия между Иверской и Афонской горами.

В III веке н. э. располагавшееся на этом месте античное поселение Анакопия, или как еще его назвали Трахея, считалось крупнейшим торговым пунктом региона. Это поселение долгое время было точкой пересечения множества культур и традиций.

К 786 году сложилось раннефеодальное государство – Абхазское царство, сердце которого было расположено на территории нынешнего Нового Афона. Сегодня этот курортный городок притягивает миллионы туристов своими достопримечательностями, некоторые из которых известны во всем мире.

Новоафонская пещера, храм и мужской монастырь одного из апостолов Иисуса Христа Симона Кананита, водопад и субтропический парк с лебедями, все это и многое другое делает Новый Афон одним из красивейших городов не только Абхазии, но и мира.