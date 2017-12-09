Виртуальная Абхазия: гора-крепость Анакопия

Подсказки:

∙ Вращайте панораму в любом направлении при помощи правой клавиши мыши.

∙ Приближайте и удаляйте объекты, используя колесико мыши.

∙ Прочитайте об Анакопийской горе ниже.

На вершине Анакопийской (Апсарской, Иверской) горы в Новом Афоне Абхазии находятся развалины Анакопийской крепости, а в недрах горы — Новоафонская пещера.

Высота горы — 344 метров.

Анакопия — древняя столица княжества Абазгия и Абхазского царства до 806 года. В византийских источниках известна также как Трахея.

С вершины Анакопийской горы открывается вид на черноморское побережье: от мыса Пицунда до Сухума.