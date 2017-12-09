Виртуальная Абхазия: гора-крепость Анакопия

Подсказки:
∙ Вращайте панораму в любом направлении при помощи правой клавиши мыши.
∙ Приближайте и удаляйте объекты, используя колесико мыши.
∙ Прочитайте об Анакопийской горе ниже.
На вершине Анакопийской (Апсарской, Иверской) горы в Новом Афоне Абхазии находятся развалины Анакопийской крепости, а в недрах горы — Новоафонская пещера.
Высота горы — 344 метров.
Анакопия — древняя столица княжества Абазгия и Абхазского царства до 806 года. В византийских источниках известна также как Трахея.
С вершины Анакопийской горы открывается вид на черноморское побережье: от мыса Пицунда до Сухума.