Абхазия под "фотоприцелом": самые яркие кадры 2017 года

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли самые интересные и яркие кадры прошедшего 2017 года.

Прошедший 2017 год подарил не один десяток фотографий, которые отразили те или иные события, происходившие в течение года. Среди них незабываемые кадры с празднования Дня Победы 30 сентября, когда родственники погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов приняли участие в акции "Бессмертный полк".

Фотографии возвращения в республику юной абхазской певицы Валерии Адлейба, которая триумфально победила в вокальном шоу "Ты Супер!", вызвали массу положительных эмоций у жителей Абхазии.

Одним из запомнившихся событий стал XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш.

Неожиданное событие произошло под конец 2017 года, житель Лыхны поймал в самодельное устройство самку переднеазиатского леопарда Викторию. Эти и другие фотографии вошли в фотоленту Sputnik Абхазия.