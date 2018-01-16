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Страсти по "битлам": легендарная ливерпульская четверка в объективе камер

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© AFP 2018/
Английская группа "The Beatles", слева направо, Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон прибыли в аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке, США, где их приветствуют фанаты.

16 января ежегодно отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day). В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.

Участники "Битлз" и их поклонники — в фотоленте Sputnik.




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The Beatles
Страсти по "битлам": легендарная ливерпульская четверка в объективе камер
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