Страсти по "битлам": легендарная ливерпульская четверка в объективе камер

Участники "Битлз" и их поклонники — в фотоленте Sputnik.
16 января ежегодно отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day). В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.
Участники "Битлз" и их поклонники — в фотоленте Sputnik.
Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан неожиданно умерла 15 января в Лондоне, куда приехала для записи новой версии хита Zombie. The Cranberries в 90-е была одной из популярнейших рок-групп мира.
Одиннадцать городов России проведут у себя матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018, одним из этих городов станет Екатеринбург.
В Сети появилось видео, на котором сосед одного из подростков, устроивших поножовщину в пермской школе, рассказал журналистам, что юноша трижды проходил лечение в психиатрической больнице. Сосед уточнил, что не согласен с предположением, что это могло быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков.
Ныряльщики кормили некрупных лимонных акул в водах у Багамских островов, когда к ним приблизилась большая тигровая акула, очевидно, беременная. Этот вид считается опасным, но аквалангистам повезло - акула вела себя спокойно и разрешила покормить себя с рук и даже поглатить по спине.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с общественностью Очамчырского района во вторник 16 января.
Какую рыбу продают на Центральном рынке Сухума, сколько она стоит, и пользуется ли спросом такой товар у жителей причерноморского города, узнавала корреспондент Sputnik Амра Амичба.
В течение текущей недели погода на территории Абхазии относительно неустойчива из-за частой смены воздушных масс, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
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Двое граждан Армении пойдут под суд в Рязанской области России по обвинению в изготовлении и сбыте фальшивых денег.
Один из важных вопросов встречи президентов Казахстана и США: примет ли Назарбаев роль "посла доброй воли" между Америкой и Россией?
На курултае Социал-демократической партии Кыргызстана ее председателем могут избрать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Минкульт Украины внес российского телеведущего с белорусскими корнями Дмитрия Шепелева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Крупнейший в Балтии металлургический завод KVV Liepajas metalurgs продадут по частям: эксперт о том, почему ЕС выгодно уничтожение промышленности региона.
Экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис считает, что жадность бизнеса и отсутствие контроля привели к высоким потребительским ценам в его стране.
Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы могут сыграть в Кишиневе – молдавская столица заявила желание принять матч за Суперкубок УЕФА в 2020 году.
Таджикистан за 2017 год увеличил торговый оборот с Узбекистаном на 82% – это самый высокий рост по сравнению с другими торговыми партнерами Таджикистана.
Правительство Узбекистана будет привлекать международные рейтинговые агентства для объективной оценки проводимых в стране преобразований и реформ.
Эстонское председательство оставило в Европе "цифровой след", заявил премьер Юри Ратас, выступая в Страсбурге перед европарламентариями.
МВД Южной Осетии проводит рейдовые мероприятия с целью выявить и изъять у населения незарегистрированное оружие.
Извержение вулкана в Шамахинском районе Азербайджанав началось ночью и все еще продолжается, продукты извержения распространились по площади в полтора гектара.
Двое граждан Армении пойдут под суд в Рязанской области России по обвинению в изготовлении и сбыте фальшивых денег.