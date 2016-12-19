СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Посол России в Анкаре Андрей Карлов получил тяжелое ранение в результате вооруженного нападения, сообщает РИА Новости, со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
Вооруженное нападение на посла было совершено на открытии фотовыставки. Карлов госпитализирован с тяжелыми ранениями. Стрелявшего обезвредили и уничтожили, полицейская операция завершена. SON DAKİKA:
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi silahlı saldırıda vurulduhttps://t.co/UU8dZVz6N8 pic.twitter.com/IrGuVgVXcf— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 19 декабря 2016 г.
Посольство РФ в Анкаре пока не комментирует эту информацию.