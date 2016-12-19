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Архивное фото полиции в Турции

Российский посол тяжело ранен в результате вооруженного нападения в Анкаре

© REUTERS/ Murad Sezer
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Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)
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МИД России намерен сделать заявление в связи с информацией о вооруженном нападении на посла РФ в Турции и просит по данному вопросу ориентироваться на официальную информацию, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Посол России в Анкаре Андрей Карлов получил тяжелое ранение в результате вооруженного нападения, сообщает РИА Новости, со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Вооруженное нападение на посла было совершено на открытии фотовыставки. Карлов госпитализирован с тяжелыми ранениями. Стрелявшего обезвредили и уничтожили, полицейская операция завершена. SON DAKİKA:

​Посольство РФ в Анкаре пока не комментирует эту информацию.

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

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