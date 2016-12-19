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В сети появилось видео момента покушения на посла РФ в Анкаре

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Момент покушения на российского посла попал на видео. В ролике видно, что в Карлова выстрелили во время выступления.

Вооруженное нападение на посла было совершено на открытии фотовыставки. Андрей Карлов госпитализирован с тяжелыми ранениями.

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