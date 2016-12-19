Вооруженное нападение на посла было совершено на открытии фотовыставки. Андрей Карлов госпитализирован с тяжелыми ранениями.
Вооруженное нападение на посла было совершено на открытии фотовыставки. Андрей Карлов госпитализирован с тяжелыми ранениями.
Президент Эрдоган ранее заявил, что связи террориста, убившего российского посла в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации Гюлена , которого власти обвиняют в организации попытки переворота в июле.
Большую часть билетов распространят через портал "Активный гражданин".
Новогодние поездки в Абхазию туроператоры начали продавать семь лет назад, большинство турфирм считают 2017 год провальным для абхазского направления.
Экономить электроэнергию призвал жителей Сухума руководитель СУЭС Тимур Джинджолия в ходе пресс-конференции, прошедшей в Sputnik в среду 22 декабря.
Новогодние поездки в Абхазию туроператоры начали продавать семь лет назад, большинство турфирм считают 2017 год провальным для абхазского направления.
Электрик с 23-летним стажем работы Гарик Багателия в День энергетика рассказал Sputnik Абхазия о том, как выбрал свою профессию, какое состояние электросетей было после войны и какие проблемы есть в электрохозяйстве столицы сегодня.
Подстанции, обеспечивающие работу троллейбусов, не выдерживают нагрузки, сообщил на пресс-конференции в Sputnik директор МУП "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия.