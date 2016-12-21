СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Одиннадцать человек арестованы по делу об отравлении "Боярышником" в Иркутске, заявил в среду заместитель начальника управления МВД России по Иркутску Герман Братчиков, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Алексей Куденко От контрафактного "Боярышника" погибли 26 человек в Иркутске

"По делу об отравлении "Боярышником" в Иркутске арестованы на 21 декабря 11 человек", — сказал он.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

Установлен склад хранения продукции. По данным минздрава области, на утро среды погибших — 58, 41 пострадавший проходит лечение стационарно, двое на амбулаторном лечении, один выписался по состоянию здоровья.