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СК РФ. Архивное фото

Арестованы 11 человек по делу об отравлении "Боярышником" в Иркутске

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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По данным Минздрава Иркутской области, на утро среды погибших - 58, 41 пострадавший проходит лечение стационарно, двое на амбулаторном лечении, один выписался по состоянию здоровья.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Одиннадцать человек арестованы по делу об отравлении "Боярышником" в Иркутске, заявил в среду заместитель начальника управления МВД России по Иркутску Герман Братчиков, сообщает РИА Новости.

Архивное фото.
© Sputnik. Алексей Куденко
От контрафактного "Боярышника" погибли 26 человек в Иркутске

"По делу об отравлении "Боярышником" в Иркутске арестованы на 21 декабря 11 человек", — сказал он.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

Установлен склад хранения продукции. По данным минздрава области, на утро среды погибших — 58, 41 пострадавший проходит лечение стационарно, двое на амбулаторном лечении, один выписался по состоянию здоровья.

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