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Мероприятия памяти посла РФ в Турции А. Карлова за рубежом

Путин примет участие в прощании с Карловым, пресс-конференцию перенесли

© Sputnik. Ирина Калашникова
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Убит посол РФ в Анкаре (20)
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Большая ежегодная пресс-конференция президента должна была пройти в четверг 22 декабря.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с послом РФ в Турции Андреем Карловым; большая пресс-конференция президента РФ состоится в пятницу, 23 декабря, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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"В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", — сказал Песков. "Президент примет участие в траурных мероприятиях", — сказал он.

"Большая пресс-конференция президента состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень", — сказал Песков. "Аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними", — уточнил он.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

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