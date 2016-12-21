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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова

Коалиция "Джейш аль-Фатх" взяла ответственность за убийство Карлова

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Убит посол РФ в Анкаре (20)
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Коалиция "Джейш аль-Фатх" считается объединением вооруженной оппозиции, в основном действующим в сирийской провинции Идлиб.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" (включает в себя боевиков из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"), сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский информационный портал breakingnews.sy.

Цветы у портрета посла России в Турции А. Карлова
© Sputnik. Максим Блинов
Звание Героя России присвоено Андрею Карлову посмертно

Коалиция считается объединением вооруженной оппозиции, в основном действующим в сирийской провинции Идлиб.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

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