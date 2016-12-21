СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Журналисты программы "Ревизорро" не наделены правом заходить в закрытые помещения ресторанов в соответствии с действующим законодательством, заявили в пресс-центре МВД России, сообщает РИА Новости.

В конце сентября сообщалось, что ведущая телепрограммы "Ревизорро" Ольга Романовская написала заявление в полицию Владивостока о нанесении ей телесных повреждений сотрудниками чайханы. Как пояснили руководители заведения, съемочная группа в составе журналиста, оператора и еще двух мужчин, не представившись, пыталась прорваться на кухню. В ноябре полиция отказала Романовской в возбуждении дела, не найдя подтверждений версии о применении физической силы со стороны сотрудников чайханы.

"Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036, не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен", — сказал собеседник агентства.

В МВД пояснили, что, в соответствии с законом о СМИ, журналист имеет право вести видеосъемку и проверять достоверность информации, однако это "не предопределяет существование у журналиста каких-либо иных исключительных прерогатив, свойственных государственным органам (например, применение мер принуждения), то есть деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной".

По словам собеседника агентства, органом государственной власти, осуществляющим защиту прав потребителей, является Роспотребнадзор, часть задач которого стали целью авторов программы "Ревизорро".

"Обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что наряду с предусмотренной в статье 58 закона о СМИ ответственностью за ущемление свободы массовой информации, во взаимосвязанных статье 4 и статье 59 закона о СМИ предусмотрена ответственность за злоупотребление свободой массовой информации", — подытожили в ведомстве.