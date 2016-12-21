СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Снег выпал в африканской пустыне Сахара впервые за 37 лет,сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

"Все были потрясены снегопадом в пустыне, это очень редкое событие", — сказал фотограф-любитель Карим Бушетата, сделавший снимки в алжирском городе Айн-Сефра на севере пустыни. По его словам, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".

На снимках Бушетаты тонкий слой снега покрывает песчаные дюны, создавая волнообразные узоры.

Как отмечает издание, город Айн-Сефра известен как "Ворота пустыни". Летом температура воздуха в регионе достигает 37 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, близком к замерзанию.

Издание Telegraph, в свою очередь, сообщает, что это второй случай снегопада в Сахаре за все время наблюдений. Первый раз был 18 февраля 1979 года также в Айн-Сефра, снег шел полчаса.