СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что вот-вот будет объявлен состав нового кабинета министров, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. / Irina Leahova Красносельский принес присягу и вступил в должность президента

"Не все министры еще назначены, это буквально сегодняшний — завтрашний день, до конца недели, думаю, кабинет будет сформирован. Наши задачи — формирование кабмина, как такового, консолидация власти, законодательной, исполнительной, судебной, президента – это основа нашей работы, ну и, конечно, стабилизация экономики", — заявил Красносельский.

Он отметил, что Приднестровье имеет "хороший экономический потенциал, хороший агропромышленный комплекс, и хорошую перспективу на его развитие".

"Мы очень зависим от российской помощи, и это не скрываем, и реально, приднестровская экономика держится благодаря российской составляющей, российской помощи. Россия нам оказывала, и, надеюсь, продолжит оказывать помощь экономического и гуманитарного характера, и благодаря этому, мы на сегодняшний день выживаем", — отметил Красносельский.