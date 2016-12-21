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Вадим Красносельский

Красносельский: экономика Приднестровья жива благодаря России

© Sputnik. / Irina Leahova
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По словам главы непризнанной республики Вадима Красносельского, новое правительство будет сформировано до конца этой недели.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что вот-вот будет объявлен состав нового кабинета министров, сообщает РИА Новости.

Вадим Красносельский
© Sputnik. / Irina Leahova
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"Не все министры еще назначены, это буквально сегодняшний — завтрашний день, до конца недели, думаю, кабинет будет сформирован. Наши задачи — формирование кабмина, как такового, консолидация власти, законодательной, исполнительной, судебной, президента – это основа нашей работы, ну и, конечно, стабилизация экономики", — заявил Красносельский.

Он отметил, что Приднестровье имеет "хороший экономический потенциал, хороший агропромышленный комплекс, и хорошую перспективу на его развитие".

"Мы очень зависим от российской помощи, и это не скрываем, и реально, приднестровская экономика держится благодаря российской составляющей, российской помощи. Россия нам оказывала, и, надеюсь, продолжит оказывать помощь экономического и гуманитарного характера, и благодаря этому, мы на сегодняшний день выживаем", — отметил Красносельский.

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