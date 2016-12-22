СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Один человек получил тяжелые ранения в четверг утром в результате взрыва газового баллона в переходе у метро "Коломенская", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.

"Предварительно, взорвался газовый баллон в переходе у метро "Коломенская". Один человек получил тяжелые травмы", — сказал собеседник агентства.

Рядом с метро раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили особое внимание на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.

На месте работают спасатели, стоит несколько машин пожарной охраны. Обстоятельства ЧП выясняются.