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Цветы у портрета посла России в Турции А. Карлова

Убийство Карлова: следователи вышли на след сторонников Гюлена

© Sputnik. Илья Питалев
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Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)
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Президент Эрдоган ранее заявил, что связи террориста, убившего российского посла в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации Гюлена, которого власти обвиняют в организации попытки переворота в июле.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. В ходе следствия убийства посла РФ в Анкаре были установлены лица, с которыми контактировал преступник, использовавшие программу обмена зашифрованными сообщениями ByLock,, которую применяли члены организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETО), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Сотрудники генеральной прокуратуры Анкары совместно с экспертами столичного управления полиции изучили данные с мобильного телефона убийцы, сотрудника полиции Мевлюта Алтынташа.

Глеб Простаков
© Фото: Facebook Глеба Простакова
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В числе знакомых преступника, использовавших программу ByLock, оказались пять сотрудников полиции, а также комиссар и замкомиссара полиции, которые были отстранены от работы в системе МВД Турции после попытки госпереворота в ночь на 16 июля. Связи Алтынташа с указанными лицами в настоящее время расследуются.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что связи террориста, убившего российского посла в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации Гюлена (FETO), которого власти обвиняют в организации попытки переворота в июле.

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

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