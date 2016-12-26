СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Потерпевший крушение в Черном море Ту-154 не перевозил грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств, заявили в ФСБ РФ, сообщает РИА Новости.

"По информации Минобороны России, на борту самолета находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, преимущественно военнослужащие Минобороны России (командир воздушного судна – Волков В.А.), багаж пассажиров и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты). Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств, указанным воздушным судном не перевозилось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны России.