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Самолет Ту-154 в воздухе

Рухнувший Ту-154 не перевозил грузов военного и двойного назначения

© Sputnik. С. Соловьев
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Минобороны отмечает, что по прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны России.

СУХУМ, 26 дек — SputnikПотерпевший крушение в Черном море Ту-154 не перевозил грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств, заявили в ФСБ РФ, сообщает РИА Новости.

"По информации Минобороны России, на борту самолета находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, преимущественно военнослужащие Минобороны России (командир воздушного судна – Волков В.А.), багаж пассажиров и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты). Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств, указанным воздушным судном не перевозилось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны России.

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