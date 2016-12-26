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Продолжаются поиски тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

МЧС: водолазы обнаружили фюзеляж потерпевшего крушение Ту-154

© Sputnik. Нина Зотина
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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Четыре фрагмента, в том числе один четырехметровый, предположительно, принадлежащие самолету Ту-154 Минобороны России, обнаружены в ходе поисковой операции в Черном море.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Водолазы обнаружили в Черном море фюзеляж самолета Ту-154, по предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров в одной миле от берега, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

МЧС Абхазии ведет поиски обломков российского самолета
© Sputnik. Роберт Джопуа
МЧС Абхазии: поиски обломков российского самолета пока безрезультатны

"Двадцать шестого декабря в 13.20 водолазы ЮРПСО МЧС России обнаружили в Черном море фюзеляж самолета, потерпевшего крушение накануне. По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении в 1 милю от берега по направлению от взлетной полосы", — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

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