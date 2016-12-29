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Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи

МО РФ: взрыва на борту Ту-154 не было, но версия теракта рассматривается

МЧС РФ
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (68)
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Предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе, окончательные выводы о причинах случившегося будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев Ту-154.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Взрыва на борту разбившегося в Сочи ТУ-154 не было, но версия теракта пока не снимается, сказал в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов, сообщает РИА Новости.

"Мы сделали выводы, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва, на борту не было. Но пока эту версию мы не снимаем с расследования", — сказал Байнетов на пресс-конференции в четверг.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ.По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Соколов возглавил правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (68)

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